五月天阿信演唱會墮台手部濺血 驚嚇畫面曝光觀眾尖叫 F3反應迅速衝往台邊

台灣天團五月天主唱阿信近來與F3（言承旭、吳建豪、周渝民）舉行《F☆FOREVER恆星之城巡迴演唱會》，今晚（22日）四人於上海舉行的演唱會上發生驚嚇一幕！他們合體演唱期間，阿信不慎從舞台邊緣墮下，瞬間消失在歌迷眼前，引發全場粉絲尖叫。事後，他雖敬業地重返舞台完成演出，但有眼利的歌迷拍到他手部受傷流血，令大批粉絲心疼不已。

阿信瞬間往下墜落

根據網上流傳現場多個角度的影片可見，事發時阿信身穿一套粉色西裝，正投入地在舞台上走動，與觀眾互動。當他行至舞台一側時，疑似沒有注意到舞台邊緣的空隙，一步踏空後整個人瞬間往下墜落，消失在舞台下方。突如其來的意外讓現場氣氛瞬間凝結，隨即爆出海嘯般的驚呼與尖叫聲，場面一度混亂。

F3反應迅速查看阿信狀況

意外發生後，同台的F3成員反應迅速，立刻衝上前查看阿信的狀況，急忙上前關心。幸好，阿信在工作人員和兄弟的攙扶下很快便重新站起，並返回舞台。他先是向團員示意自己沒事，言承旭也向全場觀眾報平安說：「沒事！」安撫了粉絲焦急的情緒。儘管經歷了墮台意外，阿信依然展現其敬業精神，面帶微笑繼續與F3完成合唱，贏得全場如雷的掌聲。

阿信手部受傷

然而，演唱會結束後，網絡上流傳出多張阿信手部受傷的特寫照片。從照片中可以清晰看到，他的手背和指關節有多處明顯的刮痕與血跡，怵目驚心的畫面證實了他在墮台時確實受了傷。粉絲們紛紛在小紅書及微博上留言，表示：「真的嚇壞了」、「看到流血好心疼」、「主唱大人請好好保重」、「太敬業了，但安全第一啊！」