F3與周杰倫 阿信合體出新歌 朱孝天衰多口被飛MV鏡頭全被删 妻子韓雯雯愁爆開live：丈夫為合體勁減15公斤

台灣男子團體F4今年合體登上五月天大巨蛋演唱會，勾起回憶殺，有指原定4人重組計畫卻因朱孝天衰多口爆料，透露消息導致破局，如今團隊決定以周渝民、言承旭、吳建豪組成「F3」形式重啟，12月於上海舉行的演唱會，飛起朱孝天，改由五月天主唱阿信上陣。

《流星花園》片頭曲畫面只得3子

但驚喜浪接浪，昨日相信音樂無預警發布新歌《恆星不忘Forever Forever》MV，由兩大巨頭周杰倫和阿信聯手作曲作詞，言承旭、吳建豪、周渝民、周杰倫及阿信一起合唱，絕對是超夢幻組合。歌曲MV呈現跨越二十多年的成長與彼此扶持，重回最好的時光，以及歌迷一直的陪伴，大家的永恆回憶就像恆星不忘。不過MV中不見朱孝天蹤影，畫面中女粉絲鉛筆盒上的F4照片，只見言承旭、吳建豪、周渝民照片，朱孝天照片全被删走。另一是在MV中老電視播放當年《流星花園》片頭曲畫面，同樣只得3子，朱孝天畫面全被删除，完全絕跡MV之中。

惡意指責對朱孝天造成傷害

朱孝天妻子韓雯雯昨日開直播為丈夫講說話，言語間流露對丈夫的心痛，一面情緒低落，數度大嘆氣。她指朱孝天非常希望能與團員合體，一直跟她說要調理好身體，展現最好狀態，滿心期待是次合體機會，他更用一個多月時間，瘦下了15公斤，從7月份到現在沒有一點鬆懈。可惜合體進度曝光後，突然莫名其妙的「黑他、謾罵、造謠事情全都來了」，各種惡意指責對朱孝天造成很大的傷害。她表示這兩年跟天哥心態特別好，不想爭不想比，就是過好兩人安穩小日子就很知足，懇請網友能多些善意，不要惡意言語傷害別人，更何況去傷害一個一心只想期待，要去赴那場約的人。她指《流星花園》不只是你們的青春、她的青春，更是天哥的青春。

此外，有網友曬出截圖，關於朱孝天直播時被網民留言問他們三個開F3演唱會真的不帶你嗎？亦有人問「有沒有可能是他不願意去。」朱孝天在下面回應：「沒錯！」