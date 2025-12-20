新「F4」上海開騷談廿載情 吳建豪用「包容」形容彼此 周渝民感動落淚 叫全場唱生日歌補祝阿信「入五」

台灣男團「F4」言承旭（Jerry ）、周渝民（仔仔）、朱孝天與吳建豪早前才世紀合體，卻鬧不和傳聞，有指朱孝天因直播時不慎衰多口劇透而遭踢走，無份參與全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，改以F3姿態開騷，還有加入五月天的阿信同台演出。

阿信笑「包容」背後意思

首站於上海舉行一連四場，昨晚（19日）進行頭場演出，雖然「F4」四缺一，但三子在台上大方大談之間的友情，搞到仔仔感動用毛巾拭淚，阿信笑指他們建立了廿載友情，自己只加入了短短兩個月，問到三子廿年友情感覺怎麼樣去描述？吳建豪表示會選擇包容，但阿信則搞笑謂：「包容是一個很美的詞，背後的意思是裸男難搞啊！」引得全場爆笑。不過吳建豪指從工作人員的反應感覺他們站在舞台上蠻難搞，但覺得每個人也要包容，自己也需要包容，能夠今天站在台上這樣子，因為他們包容彼此。他說：「我們真的互相關心對方，這會是包容。」阿信即謂：「如果大家不堅持，無所謂難搞的話，其實今天站在舞台上會有這麼多人，繼續支持你們，因為各位值得最好的一切。我們不但要為難別人，更要為難自己，我們也要學會包容別人，還有包容自己。」

仔仔稱阿信比自己更有偶包

最爆笑是仔仔爆句大讚覺得阿信個人很美，並謂：「你是不是比我有偶像包袱？脫也不脫？每次都穿那麼保守干嘛？」阿信即扯開話題指現正談論友情，自己最遲加入，現在應該算是團裡的忙內，又自認四人當中自己年紀最大。仔仔即謂阿信過了生日不久，原來12月6日是阿信50歲生日，亦為對方慶祝過，但在場觀眾還未跟阿信慶祝，更踢爆對方不太喜歡成為別人的焦點，隨即全場唱生日歌為阿信賀生。阿信說：「我想把生日獻給F✦ FOREVER，在五月天已經尷尬過一次，，沒想過加入你們，還要再尷尬一次。」仔仔大爆無論那位隊友發生上新聞事情，自己就會收到吳建豪傳來訊息同關心，感受到彼此之間幫忙的感覺，感覺很甜，讓他很珍惜，隨即他又以毛巾抹面，感性地表示。他說：「未來不管發生什麼事情，遇到問題，不要忘了！好不容易又聚集起來的友誼，希望這個友誼可以長長久久。」阿信昨晚在演唱會尾聲亦感性表示：「我想這次這個陣容或許不是很多人期待中最完美的陣容，但我相信這只是在人生中，這段美麗旅程的一個休息站，也許會有下一站更美好的，有讓大家更期待的，更完整的陣容，回到大家的面前，再一次謝謝你們！」