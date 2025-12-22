尋秦記丨古天樂稱票房好拉苗僑偉唱《天命最高》 與大埔災民食盆菜送暖：佢哋需要長期關顧

古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名等今日（22日）到大嶼山出席電影《尋秦記》宣傳啟動禮，吸引幾百粉絲到場支持。眾人在台上分享拍攝感受，新加入的苗僑偉透露受古天樂邀請，指自己在戲中會做Ken刺殺秦王，而宣萱指今次因古天樂是老闆，一人兼顧多職，所以會較嚴肅及集中，她指穿上戲服後發現雖過了20幾年，但像不久之前的事情。郭羨妮笑言當年是少女版琴清，現在則是少婦版，洪天明自爆求了古生廿多年，今次終有一個角色，林峯則表示今次再拍大家也成熟了不少，電影中會有自己與古天樂師徒情的完美解釋。

林峯被苗僑偉刺殺好有Gimmick

古天樂與林峯及苗僑偉一起受訪，對於首次合體宣傳，古天樂指最近很多觀眾也翻看劇集《尋秦記》，今次宣傳亦有勾起拍攝時回憶。對於網民希望TVB重播《尋秦記》，他指現在網上睇劇好方便，不需限住在電視睇。問到林峯今次要被苗僑偉刺殺？他笑指好有Gimmick：「大家都估到Ken哥，入面仲有好多細節位畀大家發現。」苗僑偉表示當年也有看《尋秦記》，今次被古生邀請加入覺得好興奮，也很榮幸能夠參與演出。古天樂表示《尋秦記》除了香港外，稍後還會去北京、廣州等地方宣傳，而且更會在廣州倒數過除夕。

讓觀眾Cosplay着古裝

問到票房目標？古天樂坦言有信心：「呢部戲橫跨咗廿幾年，神奇地仲有咁多人支持，希望大家睇呢部戲除咗回憶外，可以睇得開開心心。（希望打破《明日戰記》票房紀錄？）拍完已盡咗力，票房就要睇觀眾支持，當然越多越好，但呢2、3年全球票房都麻麻哋，希望大家可以入戲院支持我哋。（係咪可以救市？）救一救係冇用，係要長期救先。」古天樂透露會有謝票活動，今次比較特別，讓觀眾Cosplay着古裝，因電影橫跨不同年代，Cosplay會令氣氛更好，至於成績好的話，可會與林峯現場合唱《天命最高》？他表示可以，不過不是在戲院唱，更笑說：「不如特別啲由三哥唱啦。」苗僑偉則表示可以，因自己是跟林峯學唱歌。

將推出林峯角色卡

提到古天樂早前趁冬至前夕，到過渡屋「善樓」跟大埔宏福苑災民食盆菜送暖，問到之後會否也包場請他們睇戲舒緩情緒？他認為災民是需要長期關顧，但無論做什麼也好，也希望低調。此外，《尋秦記》最近與零食合作推出特別版，掀起抽卡潮，有網民指連抽10張苗僑偉角色卡，叫「三哥放過他」，苗僑偉笑言最緊要大家開心，對於有網民奇怪為什麼角色卡中沒有林峯？林峯就透露這星期會推出他的角色卡。