87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家

87歲前TVB資深演員梁愛日前宣布入住老人院，並分享了與幾位舊同事一同探望她的合照，原來她罹患胰臟癌大半年需要照顧，但她拒絕化療，選擇與癌共生。這位曾被父母拋棄、晚年經歷喪夫及喪子之痛的老戲骨，以「80幾歲已賺夠」的豁達態度面對餘生，更直言：「只求死得快好世界。」

梁愛不想長命百歲

入行超過半世紀、有「御用工人」之稱的梁愛已入住老人院，日前她隨契女及好友楊紹鴻、黃淑儀等前往荃灣一間佛堂拜會泰國金龍王，暴瘦的梁愛除行動有點不便外，精神不錯，講嘢更中氣十足，胃口仲好好。12歲就離家打工的她，被金龍王一語道破早年坎坷：「佢冇父母庇蔭，12歲就要出來做嘢。」更預言她能活過百歲。豈料梁愛反應激動，直言：「祝我長命百歲即係同我過唔去，我只求香港社會越嚟越好，我願望係死得快好世界。」

梁愛確診胰臟癌大半年

原來大半年前梁愛因雙腳劇痛難忍、舉步艱難睇醫生，確診患上胰臟癌。面對重病，她卻異常豁達，強調已放棄治療。梁愛更大大聲說：「仲有乜好擔心呀？OK呀！唔係個個都能夠活到87歲。」談及健康狀況，她輕鬆表示：「我OK呀，你見我對腳唔夠力，行得唔好外，任何嘢都OK。不過，癌細胞食晒我啲營養。龍王話應該冇事，心理上好過啲。」目前梁愛定期到醫院覆診，並輔以中醫調理，但堅拒西醫治療，從容面對生死：「我唔做電療及化療，80幾歲已賺夠，我諗都唔諗就唔做。我哋和平共處，我同佢做朋友，佢唔痛就得喇。」

身患重病梁愛心痛契女

雖有孫兒在加拿大定居，她卻選擇在港生活，幸得契女照料。身患重病的梁愛毫不憂心，反而契女更為焦慮，梁愛心痛地指着契女說：「我病搞到佢都病。」她更以普通話瀟灑說道：「該來就來，該走就走嘛！沒問題。」梁愛笑言生死乃自然循環：「呢啲嘢好平常，唔好成日霸住個地球。」

梁愛體重急降不足70磅

梁愛更透露自患癌後體重急降，如今不足70磅，瘦骨嶙峋。但見她胃口不俗，活動上見她喝完番茄湯又品嚐燒肉，腦筋依然靈活，還精靈笑稱：「唔好欠我錢。」隨即轉向身旁的黃淑儀說：「啲燒肉好正呀，你咁為食快啲食啦。」被問及會否透過拍戲尋求精神寄託，她立即笑拒：「拍烏蠅呀，畀張凳我坐郁都唔郁咩？我啲時間過得幾好，都唔夠時間用，平日忙於斟茶灌水。」她坦言孫兒關心其病情：「佢想我好好治療，但我會好辛苦，我唔玩㗎嘛。我身體咁弱，乜療都療唔起啦。我本身心臟出問題，三度昏厥跌倒送醫，生命垂危，咁樣仲可以生存，條命活到咁長都OK啦，做人咁貪心做乜啫？」

梁愛堅拒戒煙照講粗口

梁愛現時已戒酒，僅減少吸煙，但堅持不受拘束，照講粗口：「邊個管到我？就算我老竇翻生都掟佢出街。我𠵱家好變態，咸甜嘢照食，佢（癌症）成日慫恿我食，我就成日凶佢『你好我好』。」最後幽默總結：「𠵱家個個窮過我，我心中富有。講真，我都一把年紀，仲食得幾多啫？」