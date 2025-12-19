87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服

87歲梁愛曾在《他來自江湖》等劇集中飾演管家或工人而為人熟知。早年曾隨導演老公左几移民加拿大，但經歷喪夫喪子後，近年回流並獨居香港。資深電視製作人楊紹鴻與梁愛份屬好友，他不時前往探望梁愛，日前他在facebook透露，梁愛已正式入住老人院，並分享了與幾位舊同事一同探望她的合照，相中更曝光了梁愛現居的老人院室內環境。

梁愛身形略顯消瘦

楊紹鴻在帖文中寫道：「愛姐入住老人院，幾位大家都相識幾十年嘅同事齊齊去探佢！愛姐繼續加油！」從照片可見，滿頭銀髮的梁愛雖然身形略顯消瘦，但精神看來不錯，面露笑容，與前來探望的舊同事們親切合影，看起來心情很好。相中可見，老人院的室內環境佈置簡約，光線充足且乾淨闊落。

梁愛童年時曾被棄養

回顧梁愛的一生，可謂相當坎坷。她童年時因家貧曾被棄養，於一個富有家庭做養女，但後來她不甘被欺負，因此12歲時便離家出走。梁愛長大後投身演藝圈，並與導演左几結婚，婚後她曾是一名幸福少奶奶，但遇上六七暴動，左几最後事業失敗導致破產，生活陷入困境。其後，梁愛一家曾移民加拿大，但不幸的是，她在異鄉接連經歷了喪夫之痛，其後兒子亦不幸因隱性心臟病病發猝死。

梁愛回流香港獨居

承受雙重打擊後，梁愛選擇回流香港，她曾透露孫仔孫女提出想跟她在加國同住，但她認為香港生活更方便，因此獨居於香港。她早前曾向《星島頭條》透露身體狀況，梁愛坦然面對生死，她透露曾因心臟問題三次暈倒送院搶救，因此已簽署「不急救同意書」，豁達表示：「夠鐘就走，做人要認命，上天要人就要放人，後生求安樂；老來求去得舒服，好死好過發達。80幾歲仲唔『收工』？唔好霸住人哋個位。」更想於死後捐出遺體做大體老師。如今她選擇入住安老院，相信是希望在晚年能得到更妥善的照顧。

