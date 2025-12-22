46歲男星上吊自殺遺下妻兒 控訴童年多次遭性侵嫌疑人未獲起訴 難忍創傷染上毒癮

美國男星James Ransone主演過《小丑回魂2》（It Chapter Two）及《接駁靈聲》（Black Phone）系列等影視作品，他於12月19日被發現在洛杉磯家中身亡，終年46歲，遺下老婆及兩名兒子。根據外媒報導，James Ransone 的死因是上吊自殺。洛杉磯警方接獲報案後前往其住所，完成死亡調查報告，並未發現任何可疑之處。

James Ransone影視代表作多

James Ransone於2000年代初開始在影視界嶄露頭角，曾在電視劇《Ed》和《Third Watch》中客串，其後憑藉在 HBO 劇集《毒網》（The Wire）中飾演「Ziggy Sobotka」一角而廣為人知。

James Ransone的其他影視作品包括《CSI：犯罪現場調查》、《天堂執法者》、《Burn Notice》、《Tangerine》以及改編自Stephen King小說的電影《小丑回魂2》(It: Chapter Two)。 他亦有份參演《接駁靈聲》（The Black Phone）及其續集。

James Ransone稱曾遭性侵

James Ransone曾公開指控，在他童年就讀於馬里蘭州一所中學期間，遭到一名職員多次性侵犯。他表示，這次創傷經歷讓他陷入了「一輩子的恥辱與難堪」，更因此染上嚴重的酒精及藥物成癮問題。直到2006年成功戒癮後，他感到自己已準備好面對過去，並於2020年就此事向警方報案。然而，當地檢察官在調查結束後，最終決定不提出起訴。

