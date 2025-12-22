Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

46歲男星上吊自殺遺下妻兒 控訴童年多次遭性侵嫌疑人未獲起訴 難忍創傷染上毒癮

影視圈
更新時間：16:00 2025-12-22 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-22 HKT

美國男星James Ransone主演過《小丑回魂2》（It Chapter Two）及《接駁靈聲》（Black Phone）系列等影視作品，他於12月19日被發現在洛杉磯家中身亡，終年46歲，遺下老婆及兩名兒子。根據外媒報導，James Ransone 的死因是上吊自殺。洛杉磯警方接獲報案後前往其住所，完成死亡調查報告，並未發現任何可疑之處。

James Ransone影視代表作多

James Ransone於2000年代初開始在影視界嶄露頭角，曾在電視劇《Ed》和《Third Watch》中客串，其後憑藉在 HBO 劇集《毒網》（The Wire）中飾演「Ziggy Sobotka」一角而廣為人知。

James Ransone的其他影視作品包括《CSI：犯罪現場調查》、《天堂執法者》、《Burn Notice》、《Tangerine》以及改編自Stephen King小說的電影《小丑回魂2》(It: Chapter Two)。 他亦有份參演《接駁靈聲》（The Black Phone）及其續集。 

相關閱讀：傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉

James Ransone稱曾遭性侵

James Ransone曾公開指控，在他童年就讀於馬里蘭州一所中學期間，遭到一名職員多次性侵犯。他表示，這次創傷經歷讓他陷入了「一輩子的恥辱與難堪」，更因此染上嚴重的酒精及藥物成癮問題。直到2006年成功戒癮後，他感到自己已準備好面對過去，並於2020年就此事向警方報案。然而，當地檢察官在調查結束後，最終決定不提出起訴。

相關閱讀：天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

