天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX

影視圈
更新時間：14:00 2025-12-15 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-15 HKT

38歲台灣金曲歌王蕭敬騰與拍拖16年、年長14歲的經理人林有慧（Summer）於2023年結婚，去年補辦婚禮，宴請逾600人親友出席，場面盛大，國寶級藝人Summer父親林光寧也有到場，分享女兒成為人妻的喜悅。但今年9月，蕭敬騰太太Summer在社交網透露父親入院消息，昨日（14日）傷心發文，公布爸爸林光寧離世噩耗。

蕭敬騰外父經歷三次搶救

蕭敬騰外父、太太Summer爸爸林光寧今年9月傳出緊急入ICU，檢查報告顯示肺部受細菌感染，一家人在醫院守候陪伴。蕭敬騰太太Summer昨日在IG出PO，貼出童年照悼念爸爸，透露照片中「可愛的爸爸媽媽和1歲的我」。Summer留言：「2025/12/14 沒有爸爸的日子，Day 1。從9月到昨天，老爺經歷三次搶救，前兩次都順利過關，這一次他離開了（2025/12/13 下午3：30 享年75歲）」。

相關閱讀：金曲歌王75歲資深藝人外父肺部細菌感染入ICU 愛妻憂心爆喊曝光最新情況

蕭太Summer透露父親因為吸入性肺炎入院，住院期間因為一直出現新的症狀，前後有多位主診醫生交叉會診：「過去這3個月，只要在台北的期間，每天到病房跟老爺聊天，已經是我們的日常，我每次都會問他，今天有沒有不舒服，他也都會大聲的回答我『沒有』，弟弟負責唱歌跳舞逗他，蕭先生負責按摩拉耳朵，為了讓他不會覺得無聊，我會給他報告周遭進度，刻意和媽媽弟媳大聲聊天」。

蕭敬騰外父曾盡力回應家人

Summer指爸爸每日都會盡力回應家人，給予全家人力量：「每天老爺用盡力氣回覆的幾個字，揮的幾下手，成為我們全家的動力。」但失去父親林光寧的第一日，Summer的情況已難以控制：「昨晚睡前躺在床上，想著今天起床不用再去北醫了，明明是空空的感覺，胸口卻有大大的異物壓迫，這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了三種眼藥水都無效。」

蕭敬騰老婆Summer沉痛悼念爸爸：「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」。陳喬恩、關穎打上Emoji致意外，林熙蕾留言：「爸爸沒有痛苦了」，不少網民也向蕭敬騰太太送上慰問「節哀順變」。

相關閱讀：蕭敬騰豪華世紀婚禮現場曝光！佈置十足花花世界 老婆戴13.33卡千萬婚戒

