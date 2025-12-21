中年好聲音4｜吳亦偉「玩掂」《至少還有你》獲5燈  張佳添讚呼風喚雨  同張與辰有淵源

《中年好聲音4》今晚播映第5集，《中4》評審為肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦（溦溦）。今晚正式開始播出香港賽區，作為香港賽區頭炮第一集，已經出現多名神級唱將，一集內竟誕生了3名5燈選手，其中來自台灣的音樂製作人吳亦偉選唱《至少還有你》，表現得評判一致讚賞，其中張佳添更盛讚這名選手「可於台上呼風喚雨」，更透露他跟張與辰有淵源。

《中3》選手唱《敢愛敢做》打頭陣

今集開首，《中3》選手黃博、劉洋、趙浚承、占士丁丁、羅逸軒、劉曉昆、阮慧珊、曹越合唱《敢愛敢做》，為《中4》香港賽區正式揭開序幕。在今集壓軸出場的吳亦偉，現年43歲，外表忠厚的這位台灣選手，為《至少還有你》編造了全新編曲，他滿載男人味的歌聲，扣緊了全場觀眾的心，最後5位評審全數認可了他的實力，讓他直接晉級，其中海兒、谷婭溦都隨着他的歌聲而在位中搖動身軀，可見吳亦偉的厲害。

張佳添讚吳亦偉呼風喚雨

海兒表示在海選中，已對吳亦偉留下深刻印象，並知道他有能力可以駕馭節奏感強的歌曲；而最後一位撳燈的張佳添，聽到吳亦偉是音樂製作人，就似乎已認吳亦偉，指他正是「張與辰嘅朋友」。張佳添直言，他並不太喜歡這首歌的編曲，但吳亦偉卻「玩得到」，並將《至少還有你》變為「自己的歌曲」：「冇得講喇，你呢個人原來係可以喺個舞台上面呼風喚雨」，給予吳亦偉極高的評價。

吳亦偉是台灣金曲獎得主兒子

吳亦偉極有來頭，17年前在台灣參加歌唱選秀節目出道，之後更被揭是金曲獎得主「北原山貓」吳廷宏的兒子。而吳亦偉的家姐吳亦帆也是台灣歌手兼主持人，曾與周杰倫做過同班同學，2003年推出過專輯，翌年入圍金曲獎最佳演唱新人獎。吳亦偉出身音樂世家，但一直保持謙虛，指自己是家中最不擅長演戲、跳舞的人。而他14歲的兒子同樣具備演藝天分，父子不時一齊表演、主持，兒子彈吉他亦相當出色。近年，吳亦偉在大學擔任講師，同時身兼樂團主唱及音樂製作人。

科亞高巴唱《Unchained Melody》獲5燈

而另一位5燈選手，就是來自菲律賓、現年 35 歲的駐場歌手科亞高巴。他選唱高難度的《Unchained Melody》，令到全場振奮，周國豐則笑想不到《Unchained Melody》這首高難度歌曲竟是「幸運之歌」：「我發現咁多季，唱《Unchained Melody》參賽者都係5燈，原來呢首係幸運之歌」。肥媽則表示「最後嗰句再要上（高音）嘅時候你要吸好大啖氣，但（犀利在）觀眾完全聽唔出。」而海兒就表示：「我想讚佢一樣嘢，呢樣嘢超難嘅，通常做高喉位胸聲時個通病係緊張，但轉音時最重要係要夠鬆（聲帶及狀態），佢兩樣嘢同一時間做得好係一個極高難度嘅處理，所以我真係要鼓掌。」。

科亞高巴：有心就可追夢

科亞高巴有一位名叫Jacob的可愛囝囝，兩父子長得如像餅印，科亞高巴就表示自己是為了兒子而參賽。因為科亞高巴曾經跌入谷底，因為當時其經營的餐廳結業，前妻帶同孩子回菲律賓，幸好有Jacob支持他走出陰霾。科亞高巴認為，只要你有熱情，無論你來自哪個地方，都可以勇敢追夢。

