中年好聲音4｜朱珠感情滿瀉攞足5燈 歌聲細膩竟是爆肌健美小姐 比賽性感造型曝光

影視圈
更新時間：23:00 2025-12-07 HKT
發佈時間：23:00 2025-12-07 HKT

《中年好聲音4》今晚開播第3集，《中4》共設香港、大灣區、新馬、美加澳及 TVB 藝人五大賽區，評審為肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦（溦溦）。本集歌單如下：范順安《分手總要在雨天》、朱珠《如果沒有你》、雷小雷《唯一》、黃藝輝《凌晨香港（原創）》、李昊《愛錯》、林靖枝《冬天一個遊》、戴藝《為你我受冷風吹》、弈天《朋友別哭》及金紫麟《美麗之最》，而今集就再誕生多兩名5燈選手，其中一位感情爆燈的女歌手，估不到竟然是力量滿身的爆肌健美小姐！

朱珠深情演繹《如果沒有你》

現年37歲、現職市場策劃的朱珠，今次揀選了莫文蔚的深情名曲《如果沒有你》，她的歌聲溫婉細膩甚有穿透力，一開聲就帶領一眾評審進入其情感豐富的歌曲世界。一句充滿溫度的讀白「Hey，我真的好想你」一下子擊中評審，令評審周國豐聽完即刻撳燈，其中谷婭溦就大讚朱珠選曲聰明：「因為你嗰一句，就係首歌最touching嘅地方，你唔單單淨係講咗幾個字，你係透過自己嘅情感唱咗出嚟」，而周國豐亦表示，朱珠大膽地用輕聲說話的方式將這句幽幽的表達出來，是透徹明白了這首歌的精髓。

朱珠被張佳添讚是「中4靚聲王」

朱珠憑這次感動人心的完美演繹，順利得到5盞燈宣布直接晉級。朱珠曾為營養師、主播、健美小姐，亦試過開舖售賣衣服，今次抱着「增加人生體驗」的心情參賽，張佳添預言她有望成為《中4》的「靚聲王」。海兒就讚她聲線好甜美，並表示「音準、氣息台風都好穩定、紮實，揀歌都揀得好好！」。

電台DJ戴藝收4燈成績 

另一位獲得5燈的選手就是雷小雷，他選唱王力宏的《唯一》，雷小雷沒有賣弄技巧，用最真摯的歌聲去感動評審，肥媽讚他能輕鬆駕馭這首難度超高的歌曲，指他似乎是完全不需用氣，最終和朱珠一起直接晉級。

戴藝得周國豐歡心

而另一位焦點是電台音樂DJ的戴藝，她演繹林憶蓮的《為你我受冷風吹》，現年44歲的她感情極度豐富，可用入心入肺來形容，最後得到4燈成績。戴藝一開聲已令肥媽、周國豐、張佳添及溦溦互望，最彼得到評審們力讚，一向嚴格的周國豐亦讚她「用聲好叻，無論講嘢、唱歌把聲運用控制得好好。」。

