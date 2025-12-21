Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

無窮之路V丨陳貝兒行勻海陸空 見證53秒造車 體驗飛車 兼深入「海上巨無霸」

影視圈
更新時間：22:45 2025-12-21 HKT
發佈時間：22:45 2025-12-21 HKT

由無綫新聞及資訊部製作，阮小清監製、岑應編審及陳貝兒（Janis）主持、一共十集的《無窮之路V—智行無疆》（以下簡稱為《無窮之路5》），逢周日晚9點半翡翠台播映。

實現高精度與高效率並重

今晚一集，Janis率先走入廣州龍頭車企廣汽埃安，直擊高效總裝生產線；在總裝高級經理-張自初的介紹下，可見53秒下線一輛整車的節奏背後，如何由436台機器人協同作業，實現高精度與高效率並重。其後，Janis更見證小鵬匯天飛天車正式踏入全球首次的大批量生產階段；第五代飛天車 即將展開試飛，低空交通由概念走向應用的新篇章正待開啟。Janis同時拜訪匯天航空創始人趙德力——這位出身湖南農村的「打工仔」，以十年磨一劍的韌性把「會飛的車」推向現實。他回憶兒時志向與創業歷程：「小時候父親問我長大想做甚麼，我說想當飛行員，開飛機。」自2013年至2018年，他將積蓄悉數投進研發，終於讓飛行摩托成功升空。

直擊中國汽車運輸船出口量

最後Janis去到廈門的造船廠，戴上安全裝備走進船廠，直擊中國汽車運輸船出口量如何成為全球第一。由廈船重工建造、全球最大的LNG雙燃料汽車運輸船被稱為「海上巨無霸」，可搭載約7,500輛汽車，甲板總面積相當於12個足球場；隨著自有遠洋船隊加速成形，新能源汽車出口量登頂全球之餘，更在物流樞紐環節擺脫受制於人的風險。

