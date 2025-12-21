黃智雯揀閨蜜有條件：受得起考驗 孖蝦頭演舞台劇與歐巴玩「夾Toast」丨獨家

黃智雯與蝦頭（楊詩敏）將於1月9日起為舞台劇《天下無不西之閨蜜》演出15場，將最親密的姊妹情誼帶上舞台，2人笑言話題太勁爆，因此反應很熱烈，相信大家都喜歡這類型的喜劇，他們大歎演喜劇是挑戰，亦會為演出坦白赤裸內心的世界。私下老友的兩人，更開心可以在演出上更了解對方，笑言回到過去，可能是爭奪男生的對手，只因大家口味相似。 文：李文偉 圖：朱偉彥

將巴辣和Mean表現出來

黃智雯與蝦頭雖然今次演繹的角色性格似是將2人形象來個大反轉，不過「乖乖女」智雯坦言心中仍有位「關二嫂」，「好期待可以釋放，將巴辣和Mean嘅一面都昇華地表現出來，哈哈！」至於蝦頭原來是「思考型」人格，反而令拍檔感受到她知性可靠的一面。

與蝦頭「夾Kimchi Toast」

問到從朋友再進一步，成為閨蜜的條件？蝦頭希望對方能令她感覺爽朗，思想亦很同步，「要做到閨蜜，話題一定不需要解釋太多，因為會明白我、懂我。」至於智雯則認為要磁場相近，相處時不會認真去評價每一件事，可以是在最放鬆的狀態。但她們都認同每個人與閨蜜相處的方式，智雯笑言自己有很多閨蜜群組，由讀書到拍劇的圈子都有，「我覺得成為閨蜜都會有考驗的，當中都有些朋友是不打不相識，然後大家又可以不離不棄，才會成為真正的閨蜜。」回想起相處的難忘事，智雯笑言與演藝學院的同學們最有生活感，「記得當年讀跳舞，大家都會去蒲，是想下課後有地方可以繼續跳舞，所以會去酒吧跳，跳舞時偶爾會有男仔靠上來夾在女生之間，我們會形容為『夾Toast（夾面包）』，是我們女生的用語，哈哈！」今次有韓國歐巴參演，智雯笑言想將生活搬上舞台，笑言要與蝦頭「夾Kimchi Toast」，相當搞笑。

讀書時係男仔頭

蝦頭則指讀書時較男仔頭，因此也有「男閨蜜」更會幫對方追女性朋友，更由撮合二人、到分手後安慰男生，最後更與該男生在一起。她又笑言：「有些閨蜜就是很久沒有聯絡，到現在約出來，都會急不及待話當年，但對方講的版本，又與我自己記憶中很不一樣，在她們眼中，原來很多男生都鍾意我，甚至要排隊，為甚麼我記憶中不是這回事，哈哈！」

