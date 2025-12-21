Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

ＭMA 2025｜GD掃7獎成大贏家 Jennie性感中空裝搶鏡 EXO事隔8年登台喚回憶

影視圈
更新時間：14:45 2025-12-21 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-21 HKT

「第17屆Melon音樂頒獎禮」（MMA）昨晚（20日）在首爾高尺巨蛋舉行。G-Dragon（權志龍、GD）一口氣擸走7個獎，包括：年度藝人、Kakao Bank年度專輯、年度最佳歌曲、Top 10歌手、Millions Top 10、最佳男歌手和詞曲創作者獎等，最勁是4大年度大獎當中他個人就佔了3項。除了答謝大會和粉絲支持外，他更喊話道：「希望明年能以團體（BIGBANG）拿下獎項！」

Winter甩Jungkook@BTS「情侶紋身」

席間，GD更演唱了《Power》、《Home Sweet Home》、《Too Bad》Remix版本及《Crooked》等歌曲，及後更走到藝人席與其他歌手互動，令NCT WISH、IVE等後輩興奮不已。當GD見到Zico更把咪高峰遞給他，邀請他一起合唱。接着GD為表謝意，更脫下自己的圍巾，親自為Zico戴上，場面十分友愛。

此外，BLACKPINK成員Jennie除先拔頭籌，連奪Top 10歌手和Million Top 10外，更憑個人專輯《Ruby》奪得4大年度大獎中的年度製作獎。Jennie致辭時不忘提及同屬BLACKPINK的姊妹們：「成員們，我很想你們……今天只有我一個人，感覺好孤單！」而Jennie昨晚的表演部分亦大獲好評，她身穿寫滿中文字的白色紗袍，從升降台上登場，如女神下凡。然後她接連演唱《Seoul City》、《Zen》、《Like Jennie》等歌曲。更在歌舞中不時轉換舞台look，讓人目不暇給。

全晚另一高潮就是EXO暌違8年後重登MMA舞台，他們接連帶來《Monster》、《The Eve》、《Love Shot》、《Growl》等名曲，最後更演唱了新歌《Back It up》，炒熱全場氣氛。至於昨晚另一風頭躉Zico亦收穫甚豐，由他一手打造的男團BOYNEXTDOOR獲封最佳男團，他本人亦勇奪最佳製作人獎。最厲害是他邀得日本人氣組合YOASOBI主唱ikura（幾田莉拉）首登MMA舞台，並跟他合唱了二人合作新曲《Duet》。最搞嘢是原先二人假裝以視訊連線，下一秒卻是ikura突然現身台上，驚喜合體令全場觀眾尖叫不斷。另外，aespa成員Winter冒寒穿吊帶裙行紅地毯，被發現疑似洗掉右手臂上與Jungkook@BTS之「情侶紋身」。

相關文章︰Jennie@BLACKPINK與兩舊愛G-Dragon及Kai@EXO現身MMA IVE摘下最佳女團 BOYNEXTDOOR捧走最佳男團

2025 MMA部分得獎名單

年度藝人：G-Dragon

Kakao Bank年度專輯：G-Dragon《Übermensch》

年度最佳歌曲：G-Dragon《Home Sweet Home(feat. Taeyang, Daesung)》

年度最佳製片：Jennie《Ruby》

年度最佳新人：ALLDAY PROJECT / Hearts2Hearts

Top 10：Rosé、林英雄、Jennie、aespa、BOYNEXTDOOR、G-Dragon、IVE、NCT WISH、PLAVE、RIIZE

Million Top 10：Rosé《rosie》、SEVENTEEN《HAPPY BURSTDAY》、IU《Flower Bookmark Set》、林英雄《IM HERO 2》、Jennie《Ruby》、BOYNEXTDOOR《No Genre》、G-Dragon《Übermensch》、IVE《IVE EMPATHY》、PLAVE《Caligo Pt.1》、RIIZE《ODYSSEY》

最佳男歌手：G-Dragon

最佳女歌手：Rosé

最佳男團：BOYNEXTDOOR

最佳女團：IVE

最佳OST：HUNTR/X《Golden》

最佳流行歌手：Ed Sheeran

