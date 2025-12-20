Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jennie@BLACKPINK與兩舊愛G-Dragon及Kai@EXO現身MMA IVE摘下最佳女團 BOYNEXTDOOR捧走最佳男團

影視圈
更新時間：21:45 2025-12-20 HKT
發佈時間：21:45 2025-12-20 HKT

「第17屆Melon音樂頒獎禮」（MMA）今日在仁川舉行，男團BIGBANG隊長G-Dragon與舊愛BLACKPINK成員Jennie同場，她又與另一舊愛EXO成員Kai險擦肩而過。Jennie行紅地毯後並未受訪，巧合的是，之後到EXO踏上紅地毯，成員Kai與Jennie差點擦肩而過。出席頒獎禮的還有團體aespa、IVE、RIIZE、ALLDAY PROJECT等。

GD望明年拿團體獎

GD獲頒Top 10歌手獎外，又贏得最佳男Solo、唱作歌手、Million Top 10等4獎，他拿男Solo時，表示希望明年可拿團體獎，「好像是第一次拿下這個獎，再次感謝我的歌迷。明年⋯⋯想拿團體獎，頓時多了這個野心。」Jennie與隊友Rosé、aespa、IVE、BOYNEXTDOOR、RIIZE、NCT WISH、PLAVE及林英雄同奪「Top 10歌手獎」。

aespa獲全球藝人獎

大熱女團IVE再摘下最佳女團、Million Top 10獎，最佳男團由BOYNEXTDOOR捧走，ALLDAY PROJECT則封年度新人、KillKill獲頒最佳MV。女團aespa獲Top 10歌手外，再獲全球藝人獎，成員寧寧因感冒未有行紅地毯，但在頒獎禮尾聲時，她現身拿獎及與隊友演出。

