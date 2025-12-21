TVB上位小花葉蒨文身材走樣？正面反擊網民：鍾意點就點 曾展望一稱呼「激嬲」女友

TVB上位小花葉蒨文日前因一張展現「雙下巴」的照片引發網民討論，被嘲走樣、發福！面對針對她身形變化的負評，她非但沒有迴避，反而在IG發長文以高EQ態度回應，鼓勵女性擁抱多樣化的美麗，獲得網民一致讚賞。而男友GM曾展望更留言稱呼女友為「肥貓咪」放閃，差點惹怒女友，引來CP粉圍觀。

葉蒨文被叫減肥高EQ回應

葉蒨文日前出席活動，其中一張側面照可見她的雙下巴，事後有網民留言希望她減肥，更有毒舌網民狂嘲她身材走樣。葉蒨文看到網民言論後，決定藉此機會分享自己的想法。她自封「肥貓咪」，親切地鼓勵所有女性：「我又要出來鼓勵一下我哋親愛的女性們，唔使太在意這些網上嘅留言，鍾意點就點，鍾意食就食，鍾意飲就飲，鍾意瞓就瞓，突然想偷懶不想運動就比（畀）自己放鬆吓。」

葉蒨文認為，過度的運動和節食並非必要，健康固然重要，但不必為了追求單一的審美標準而為難自己。她幽默地表示：「可能遲啲潮流唔興瘦，興有雙下巴，咁我哋就好前衛啦，快啲趕上呢個前衛嘅尾班車！」她強調，女性不應用過多壓力束縛自己。

相關閱讀：曾展望想與葉蒨文攞「飛躍」獎 自爆開多個帳戶撐女友 避談豬籠入水：希望繼續多接Job

葉蒨文不追求骨感美

除了IG帖文，葉蒨文更在小紅書留言區詳細補充，坦言自己入行十年，從來都不是偶像派，更不追求千篇一律的「骨感美」。她寫道：「我一直都說很刻板模式的美，千篇一律的骨感，不是我自己個人對生活的追求。反正我的人生格言就是要活得爽和開心，所以我喜歡吃甚麼就吃甚麼。」

她認為，藝人的價值遠不止於外形，「藝人不是只是瘦才有價值的，我們要帶給觀眾更多的不同價值觀，包容世界不同的人，讓他們有共鳴，才是真正做娛樂圈帶給觀眾快樂的定義。」此番言論獲得大量粉絲支持。

相關閱讀：葉蒨文到郵輪做男友曾展望「小助手」 聞「同床」即尷尬避開話題 關嘉敏認已續約TVB兼加人工

曾展望笑稱「肥貓咪」

帖文發出後，男友GM曾展望開玩笑地留言：「肥貓咪」，葉蒨文也幽默回應：「大膽奴才，居然敢說主子不是！（發出憤怒的貓叫聲！）」互動十分有趣，也足見二人戀得火熱！

相關閱讀：TVB台慶2025丨《女神》葉蒨文火辣探戈「胸壓」曾展望 羅毓儀化身新娘子甜冧林俊其