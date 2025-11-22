葉蒨文到郵輪做男友曾展望「小助手」 聞「同床」即尷尬避開話題 關嘉敏認已續約TVB兼加人工

香港時裝設計師協會呈獻《VIRTUOSE：高級訂製的藝術2025》今日（22 日）於中環四號碼頭舉行，多位圈中人到場欣賞時裝展，當中包括：葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman)、翁嘉穗、Ana R、陳嘉容、何嘉莉、譚旻萱、林熙彤、張進翹、黃健怡、何晉樂及冼靖峰等。

Sophie去郵輪負責管理形象

Sophie受訪時一臉倦容，她解釋這是時裝界有型的化妝，令她外型變得冷酷。傳媒以為她之前跟男友GM（曾展望）到郵輪玩得太攰，Sophie否認是去玩，指這次是去工作，負責幫手管理形象，問她是否去做「阿四」？她說：「是做小四，（專門幫助GM?)不是，剛巧人數有限不可以帶助手，我便做他的小助手。」Carman即表示感到他們2人很甜蜜。

自嘲智慧仍在成長中

問到與GM是否首次去工作時同床？Sophie尷尬說是同場，追問她是否同床？她避開話題說：「今次有加分，他唱歌很好聽，（你避而不答？）我介紹郵輪上有幾種床尺寸，大家可視乎你的需要安排，（你的需要呢？）我沒有特別需要，這次是大會安排，（安排了一張床給你倆？）不知怎樣計，（是否大會吝嗇所以安排一張床給你們2人？）不要這樣說，安排是合適的。」至於為何表現得這麼尷尬？Sophie笑言自己還未成年，智慧仍在成長中，更說：「大家會不會有保健食品給我補充？哈哈！」在旁的Carman被問到是否渴望有另一半陪伴開工？她表示站在Sophie旁邊成很大對比，自己從未試過，她說：「我自己陪自己，Sophie還要踩多我一腳，笑我左邊陪右邊。」Sophie大爆有人每天找Carman，Carman承認黃家俊（Matthew）日日找她，問到何時才接受他？Carman坦言：「不關我的事，他沒有問過我，其實近日我是很忙。」

與陳善渝同期簽約

此外，與Carman同屬女子組合BINGO成員陳善渝（Odilia）前天（20日）突然於社交平台宣布離開TVB回復自由身。Carman表示，雖然Odilia沒有跟自己說離開這件事，但因為大家同期簽約入公司，所以也知道差不多時間，問到是否因為眼看她做出好成績Odilia才失意地離開？Carman稱，不可以這樣說，每個人不同，她志不在此，因為她有其他業務在身，包括保險及旅遊。Carman 也承認自己已經續約TVB，問到是否加了很好的人工？她表示有加薪但很難計算，只可以說是很合理。問到這次公司的合約有沒有特別條文？她說：「上一張合約是不可以拍拖，因為怕影響事業，現在這張合約是可以拍拖的，我終於可以拍拖啦！」