曾展望想與葉蒨文攞「飛躍」獎 自爆開多個帳戶撐女友 避談豬籠入水：希望繼續多接Job

影視圈
更新時間：21:15 2025-12-19 HKT
發佈時間：21:15 2025-12-19 HKT

曾展望與女友葉蒨文雙雙入圍「飛躍進步男、女藝員」10強，他們表示開心又感恩，並對得獎有信心，如果一起獲獎，意義更大，但明白獎項不能由自己控制，而且對手都很出色，就算是其他人獲獎也會感到高興。

叫齊親友開戶投票撐男友

問曾展望、葉蒨文如何拉票？曾展望表示每次見到人都會呼籲對方投自己及女友一票，自爆開了多一個帳戶投票給女友，葉蒨文則笑言會找所有親友一起開戶投票支持男友。他們憑《女神配對計劃》人氣急升令工作量激增，問到今年是否豬籠入水？曾展望表示沒有留意銀行戶口數字進帳，只看自己有否進步，希望繼續多接工作。

