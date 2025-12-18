新城廣播攜手特高娛樂打造「大灣區音樂」平台 明年舉辦首屆「大灣區9+2音樂盛典」

新城廣播有限公司與特高娛樂製作有限公司，昨日於新城廣播舉行合作備忘錄簽署儀式，正式展開為期三年的策略性合作，共同打造「大灣區音樂」平台，推動區內音樂產業發展，促進文化共融，攜手譜寫灣區樂壇新篇章。簽署儀式由新城廣播有限公司項目及商業事務總經理朱靜宜，以及特高娛樂製作有限公司項目總監蔡日昇共同簽署，並特邀資深傳媒人何麗全擔任策略顧問。雙方管理層及嘉賓親臨見證，場面隆重。

新城廣播有限公司行政總裁馬浚偉於儀式上表示，特高娛樂在影視音樂製作及大型演唱會方面具備卓越水準。

新城廣播有限公司與特高娛樂製作有限公司，正式展開為期三年的策略性合作，共同打造「大灣區音樂」平台。

雙方透過多元化的音樂演出、線上比賽及年度頒獎典禮，為大灣區音樂人提供展示才華的舞台。

資深傳媒人何麗全擔任策略顧問。

匯聚灣區音樂人打造跨城互動

根據合作備忘錄，雙方將整合資源與專業優勢，在未來三年內，透過多元化的音樂演出、線上比賽及年度頒獎典禮，為大灣區音樂人、藝人及新秀提供展示才華的舞台，推動音樂創作、人才培育及跨地域文化交流合作，亮點之一是2026年首屆「大灣區 9+2 音樂盛典」，屆時將匯聚灣區音樂人，共同打造跨城互動、文化交融的盛大舞台，為樂壇注入新活力。新城廣播有限公司行政總裁馬浚偉於儀式上表示，特高娛樂在影視音樂製作及大型演唱會方面具備卓越水準，與其攜手合作意義深遠。他強調音樂無分界限，未來合作將不限於演唱會，而是深度拓展至大灣區及全國，亦透露未來或將在澳門舉辦活動，並期望「大灣區音樂盛典」能於來年順利誕生。