姜濤演唱會2025丨姜濤獲「姜糖」於酒店設置大型應援區 30個特色打卡位別出心裁 王嘉爾開騷前1小時自爆做首場嘉賓

姜濤舉行九場演唱會《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》今晚（17日）在亞博Arena演出頭場，他的新歌《BOULDER》同步推出。開騷前，近千「姜糖」（粉絲暱稱）於晚上7時15分聚集亞博館附近一間酒店的停車場外影大合照及短片，高舉燈牌齊心高呼：「姜濤，今晚Good Show！」為偶像打氣。粉絲特意在酒店內設置大型粉絲應援區，有30個特色打卡位，吸引大批粉絲打卡，其中手織花藍最別出心裁，更有美加「姜糖」的應援板，現場還有一部照相機讓粉絲留影，亦設巨型心意留言板。

周邊產品23日發售

早前官方宣布悉數捐出今次演唱會周邊產品及姜濤個人專輯《COMPOSITION》之盈利，支援大埔宏福苑火災居民，不過這晚不見演唱會周邊產品銷售攤位，原來於23日才開始發售。

王嘉爾擔任姜濤今晚演唱會頭場嘉賓

這亦是Jackson相隔六年再次踏上香港舞台。

他在演出前特地進行綵排，並於演唱會開場前一小時向傳媒發放新聞稿。

王嘉爾分享綵排照片

