「過氣藝人」舊愛過大禮排場極奢華 巨型流星錘龍鳳呈祥鑽飾擺滿枱 參茸海味數量勁多：唔使再辦年貨

更新時間：20:00 2025-12-17 HKT
自稱「過氣藝人」李日朗（Don）前度、 現年30歲的HOY TV主持黃靜藍（Nam）在2023年底結束5年情後，火速公布戀情並在IG分享與新男友的合照戀情。去年年底宣布喜訊，到了今年8月成功誕下女兒「Baby Sienna」。

黃靜藍過大禮件件份量十足

黃靜藍修身成功後，由努力籌備婚禮，日前在IG貼上多張過大禮的相片，黃靜藍與未婚夫Wilson甜蜜相擁，長枱上除了有各類禮餅、美酒及鮑參翅肚等海味外，還有大大對流星錘龍鳳鈪、金豬牌及足金頸鍊與及鑽石頸鍊鏈等，件件份量十足，極具奢華。

今年7月黃靜藍宣布誕下女兒Sienna，組成一家三口，不過Sienna出世後幾小時，因為肺炎要入ICU，黃靜藍曾稱一直以「戰戰兢兢嘅心去照顧佢」，所幸的是現在一切已經穩定。黃靜藍過大禮看到一枱都「擺唔晒」的鮑參翅肚，忍不住留言笑指：「極度懷疑過大禮之後，今年唔使再辦年貨。」相當慳家的黃靜藍今次過大禮全有贊助，當中有四大籃裝滿鮑魚、花膠及冰糖血燕的頂級海味籃，還有龍鳳禮餅、時令生果籃及象徵「有爺有子」的椰子籃，擺滿家中客廳，黃金首飾都極具份量，括有份量十足的金鍊、巨型龍鳳鈪、龍鳳配飾等，體面十足。

黃靜藍與李日朗拍拖5年，早已視對方為結婚對象，不過在2023年底狠撇男方，單方面透露已分手一段時間，但李日朗卻稱二人只是「暫時分手，我自己都搵緊答案，可能溝通上需要磨合。」黃靜藍甩拖不久便投入新戀情，有指黃靜藍未婚夫Wilson來頭不小，外表後生靚仔，坐擁飲食王國，現為餐飲集團執行董事。Wilson於2015年在英國倫敦國王學院完成法學學士學位後，便成立第一間印刷公司，接住陸續開三間公司。

