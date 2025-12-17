Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉亞仁傳復出拍《破墓》導演新片 捲涉毒案唔憂嫁 經紀人︰收到3份劇本

影視圈
更新時間：14:45 2025-12-17 HKT
發佈時間：14:45 2025-12-17 HKT

韓國青龍影帝劉亞仁因涉嫌長期非法使用多種麻醉藥物與吸食大麻，最終被判處有期徒刑1年，緩刑兩年，以及罰款200萬韓圜（約10,500港元）。今日韓媒報道劉亞仁相隔3年復出影壇，拍攝關於吸血鬼的電影，他扮演吸血鬼，電影由《破墓》導演張宰賢執導。

張宰賢搵過劉亞仁

張宰賢之前受訪時就透露想創作一部吸血鬼電影，「目前正處於以吸血鬼為題材開發韓國原創故事的初期階段。靈感來源於Bram Stoker的經典小說《德古拉》。我想製作一部以俄羅斯東正教為背景的吸血鬼電影。」新片預計於2026年下半年開拍。張宰賢承認詢問了劉亞仁的工作時間表，並指對方收到了3份劇本。劉亞仁公司UAA回應：「還沒有確定，劉亞仁現在已經收到了3份電影劇本，正在考慮復出之作。」

《破墓》曾為主演的金高恩帶來青龍及百想影后殊榮，劉亞仁若復出拍張宰賢的新片，有望再爭青龍影帝。

