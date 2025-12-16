Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB上位花旦激情獻唱 秒變面目猙獰狀甚恐怖 處女音樂會嚇窒網民：表情欠缺管理

影視圈
更新時間：23:00 2025-12-16 HKT
發佈時間：23:00 2025-12-16 HKT

現年36歲的2013年港姐季軍劉佩玥，最最近疑似以「貓女郎」身份參加了TVB的歌唱節目《中年好聲音4》，同時獲得3盞燈支持，順利進入等候區。早前劉佩玥在廣州舉行處女音樂會，被網民指面目猙獰。

劉佩玥被批表情好恐怖

入行12年的劉佩玥，於本月14日於廣州舉行《微笑之道巡迴音樂會》，吸引了大批粉絲撐場。但近日有網民瘋傳劉佩玥在音樂會上唱出Beyond金曲《海闊天空》時的片段，表示不明白她為何要笑住唱此歌，更有人留言指劉佩玥的表情十分猙獰，欠缺表情管理：「啲表情好恐怖」﹑「根本佢駕馭唔到首歌，唔係人人都唱到家駒嘅歌」、「錯晒。髮型，耳環，西裝本身，西裝嘅顏色，西裝嘅cutting，表情管理，聲線運用，眼神，眉毛，個口張開嘅程度，全部過火，錯晒」等；此外亦有不少人讚劉佩玥唱得不錯：「好有心」、「真係做到最貼身嘅支持者」等。

相關閱讀：中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班

蔡潔做劉佩玥最強後援團

好姊妹蔡潔當晚更以「最強後援團」姿態現身，開騷前還特地到後台向劉佩玥親嘴支持。事後蔡潔在IG分享當晚劉佩玥在台上的精彩片段，以及兩人的親嘴影片，並寫道：「So proud of you！今晚被你的女神光照亮」並給予三個心心公仔。
 

相關閱讀：劉佩玥與周志文拍拖被《東周刊》獨家直擊  Moon親解二人分路走原因  讚對方勤力學習

 

