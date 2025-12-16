Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《90男歡女愛》名導洛連納與妻家中雙亡 32歲親兒涉弒親遭逮捕

影視圈
更新時間：19:45 2025-12-16 HKT
發佈時間：19:45 2025-12-16 HKT

78歲經典愛情電影《90男歡女愛》導演洛連納（Rob Reiner）與68歲妻子Michele，被發現於洛杉磯高級住宅區Brentwood的豪宅中身亡，兩人身上均有刀傷。據警方表示，案件由兩人28歲的女兒Romy首先發現並報警。

消防人員於周日下午約3點30分抵達洛連納位於洛杉磯高級住宅區Brentwood的住所後，在現場發現異狀，隨即透過無線電請求「增派支援」。警方指出最先發現遺體的是兩人的28歲女兒Romy，她發現父母皆遭割喉致死。

洛連納的二兒子Nick涉弒親被捕。
洛連納與太太Michele被指於上周六，與兒子Nick在派對上爭執。
洛連納（左）曾執導美琪賴恩及Billy Crystal主演的經典電影《90男歡女愛》。
女兒Romy（右二）先發現父母遭割喉，倒斃家中。
根據洛杉磯郡警長辦公室網上紀錄，Nick於周日晚上9點15分被捕，洛杉磯警察局局長在記者會上證實會已「以謀殺罪名」起訴Nick。警方表示預計周二將案件送檢。Nick被收柙於洛杉磯監獄，原獲准以400萬美元（約3,110萬港元）保釋，最後遭撤銷。據美國八卦網站TMZ報道，Nick上周六陪伴父母出席派對時發生激烈爭執。該派對由名嘴Conan O’Brien舉辦，洛連納一家人的衝突疑似一路爆發至深夜，甚至回到家中後仍未平息。

