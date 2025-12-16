193談COLLAR後被毒粉攻擊 嬲爆發文反擊：麻煩幫我tag晒所有記者朋友入嚟

早前《東周刊》獨家揭露ERROR成員193（郭嘉駿）暗撻「A0」師妹 COLLAR成員Candy（王家晴），193不僅開工和收工都管接管送，更親自載小師妹去打邊爐。近日，193推出新歌《你的名字我的聖詩》，而COLLAR亦發布《下次不如相信自己一次》，193特意邀來Candy拍宣傳片，而雙方亦為自己的新歌四出宣傳做訪問，當中難免被追問這段戀情，並提及到大家的名字。不過，193今日（16日）卻在社交平台自爆被COLLAR的「所謂fans」騷擾。

193疑被Candy粉絲私訊攻擊

193 雖然未有公開承認與Candy 的關係，但就疑被女方的粉絲私訊攻擊，向來敢言的他，今日在社交平台標示了「COLLAR」，並嬲爆反擊表示：「我訪問提及其他藝人朋友，然後我被佢哋啲所謂fans DM騷擾，已經唔係第一次。大家都知我訪問成日亂噏嘢，亦都提及好多其他藝人，我從來都冇受過呢啲滋擾，我見佢哋訪問都有提及我，我訪問提及返佢哋，而我哋本身係朋友，大家都覺得冇問題，訪問好多時都係講笑，無傷大雅㗎嘛，但係某啲毒粉覺得有問題而jer住我，令我覺得有啲困擾。」

193不甘示弱續反問：「我比較少留意，所以想問吓領粉，以後係唔係所有藝人都唔可以提及Collar㗎？如果係嘅話，我幫你哋同其他藝人朋友同埋記者講一聲，免得以後有啲咩拗撬或者唔開心嘅事發生。」其後，他再留言補充：「麻煩幫我tag晒所有記者朋友入嚟，同埋tag晒嗰啲毒粉」。