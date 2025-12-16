Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

61歲林雪臉爆恐怖黑斑健康惹隱憂 拍片解神秘「胎記」之謎與竟瞓覺有關

更新時間：18:00 2025-12-16 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-16 HKT

林雪早前被眼利網民發現，兩邊魂精位置有一撻似胎記的黑印，而且面積十分廣，左邊面的一撻更延至左眼角，目測左邊的「黑色胎記」有約5厘米乘8厘米大。林雪已屆61歲又身型肥胖，加上臉上的驚人變異，健康狀況令人擔憂。

林雪疑有皮膚病變

林雪早前出席電影《金童》首映時，臉上的黑斑變大被指臉色欠佳，疑患「黑棘皮症」，是肥胖的一種皮膚病變，有可能引發糖尿病。林雪曾經為臉上的黑印解畫，表示自己研究過後，醫生指瞓覺時經常側去一邊，又會托住臉想事情，因此有個印。

相關閱讀：林雪債務纏身欠「百億巨債」？ 激動爆粗怒斥：我大X把錢！

而林雪昨日在小紅書再度拍片，見到他身處疑為美容中心，坐在床上的他，先感謝網民對其健康的關心，之後再解釋有做臉部醫美，臉上皮膚的傷口結焦：「我一路都做緊啲醫美，所以佢起焦，嗰次出席發佈會，大家見到，可能佢起緊焦。多謝大家關心，我會整到靚仔同大家出嚟見面好冇？」

林雪敷面膜不夠大

林雪在片尾分享一張躺在床上的照片，臉上見到正在敷面膜，林雪更舉手示意，十分享受。不少網民睇片後，留言關心林雪的健康狀況：「多鍛鍊一下身體吧，這身材我有點擔心」、「再不減肥真的要遭罪了」、「做醫美冇用，你要減肥，做運動調整飲食」。另有網民錯重點討論林雪敷面膜：「對不起嗨住，笑X咗，面膜差評，不夠大！ 」

相關閱讀：港產片「綠葉天王」令人心酸  身體嚴重受傷捱痛開工  向導演90度鞠躬：請再找我

