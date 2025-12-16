Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新聞女王2｜吳業坤練喊等攞獎 何廣沛認「男配」冇得鬥 鄧智堅預言「最佳劇集」成囊中物

影視圈
更新時間：12:45 2025-12-16 HKT
發佈時間：12:45 2025-12-16 HKT

何廣沛、吳業坤（坤哥）及鄧智堅（飛爺）分別憑《新聞女王2》入圍台慶頒獎禮「最佳男配角」十強，而坤哥同時入圍「最佳電視歌曲」及「飛躍進步男藝員」獎項，在《新聞女王2》兩小時大結局活動上，坤哥指感榮幸，明言對「最佳電視歌曲」較有信心，鄧智堅聽後即笑說︰「你咁多項提名，應該要讓路！」而何廣沛就建議坤哥專攻一項而放棄「男配」，又笑說鄧智堅曾奪「男配」，「我都叫佢放棄。」

「佘詩曼係無敵㗎！」

坤哥指會All in 「歌曲」奬，何廣沛就認真地認看好他奪「飛躍」，形容自己在2018年奪「飛躍」前，兩人經已爭了幾年，故支持他贏「飛躍」；坤哥反而笑言：「再唔攞就冇得再飛！」他直認不敢當「男配」，故會「公開讓路」。3子又搞笑地研究策略，指每人有3票，「男配」可以投給他們3個，至於「歌曲」則全部投予有兩首半入圍十強的坤哥。

坤哥明言若得到「飛躍」奬，一定喊，何廣沛重提坤哥於2015年在《勁歌金曲》頒獎禮獲「新人獎 金獎」時喊到眼鏡起霧經典事，笑言：「你喊有咩大不了？你當年都係因為喊而成名，我細細個就睇你喊。」坤哥指「十年人事幾番新」，「我練習緊喊到起霧效果。」

如何看其他「男配」對手？鄧智堅指無論對手是誰，他們都是代表《新聞女王2》，會互相支持。何廣沛指對手中，林子善、朱敏瀚及鄧智堅也曾奪得此奬，很難與他們鬥，同時稱任何人憑《新聞女王2》得獎，其他人也開心，「最緊要係Man姐（佘詩曼）攞！（對佢有信心？）唔需要對佢有信心，佢簡直無敵！」鄧智堅看好《新聞女王2》可得「最佳劇集」，坤哥稱，好想得到電視獎項，「係我他15年嚟嘅心願。」

相關文章︰新聞女王2｜佘詩曼穿透視裝現身 若未能4奪視后會戥人開心 黃宗澤爭獎要問林保怡

相關文章︰新聞女王2｜高海寧信「詩晴外傳」拍得成 否認得寵︰最重要睇觀眾反應

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
17小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
4小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
19小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
20小時前
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
14小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
23小時前
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
即時中國
5小時前
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 附購票方法
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 ( 附購票方法 )
社會
19小時前