新聞女王2｜吳業坤練喊等攞獎 何廣沛認「男配」冇得鬥 鄧智堅預言「最佳劇集」成囊中物

何廣沛、吳業坤（坤哥）及鄧智堅（飛爺）分別憑《新聞女王2》入圍台慶頒獎禮「最佳男配角」十強，而坤哥同時入圍「最佳電視歌曲」及「飛躍進步男藝員」獎項，在《新聞女王2》兩小時大結局活動上，坤哥指感榮幸，明言對「最佳電視歌曲」較有信心，鄧智堅聽後即笑說︰「你咁多項提名，應該要讓路！」而何廣沛就建議坤哥專攻一項而放棄「男配」，又笑說鄧智堅曾奪「男配」，「我都叫佢放棄。」

「佘詩曼係無敵㗎！」

坤哥指會All in 「歌曲」奬，何廣沛就認真地認看好他奪「飛躍」，形容自己在2018年奪「飛躍」前，兩人經已爭了幾年，故支持他贏「飛躍」；坤哥反而笑言：「再唔攞就冇得再飛！」他直認不敢當「男配」，故會「公開讓路」。3子又搞笑地研究策略，指每人有3票，「男配」可以投給他們3個，至於「歌曲」則全部投予有兩首半入圍十強的坤哥。

坤哥明言若得到「飛躍」奬，一定喊，何廣沛重提坤哥於2015年在《勁歌金曲》頒獎禮獲「新人獎 金獎」時喊到眼鏡起霧經典事，笑言：「你喊有咩大不了？你當年都係因為喊而成名，我細細個就睇你喊。」坤哥指「十年人事幾番新」，「我練習緊喊到起霧效果。」

如何看其他「男配」對手？鄧智堅指無論對手是誰，他們都是代表《新聞女王2》，會互相支持。何廣沛指對手中，林子善、朱敏瀚及鄧智堅也曾奪得此奬，很難與他們鬥，同時稱任何人憑《新聞女王2》得獎，其他人也開心，「最緊要係Man姐（佘詩曼）攞！（對佢有信心？）唔需要對佢有信心，佢簡直無敵！」鄧智堅看好《新聞女王2》可得「最佳劇集」，坤哥稱，好想得到電視獎項，「係我他15年嚟嘅心願。」

