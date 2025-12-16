新聞女王2｜高海寧信「詩晴外傳」拍得成 否認得寵︰最重要睇觀眾反應

高海寧昨晚（15日）出席有份主演的劇集《新聞女王2》活動，對於大結局，高Ling坦言感不捨。她形容，感覺好像拍完不久，許多回憶在腦海中，也有很多照片還未上載；就像在社交網的錫錫影片中，是拍攝最後一天所影。她指拍這段片時，自己沒有說明要做甚麼，但余詩曼、王敏奕等一致地錫她，只有李施嬅沒有錫；至於王敏奕錫得最勁，她笑說是強吻，而被網民封為MVP。

《新聞女王》拍完外傳劇再開電影版？

而是否想《新聞女王》開第三季？高Ling指當然好，她認為編劇把每一個角色塑造得十分很立體和飽滿，觀眾跟這些角色人物有感情。提到總監製鍾澍佳說過拍「許詩晴外傳」，高Ling認為聚焦在新聞處，算是《新聞女王》的支線。高Ling正忙於拍劇，還未找佳導傾這件事，她相信會成事。至於有傳過《新聞女王》拍電影，高Ling指這個問題交給專業人士解答。問到是否佳導特別錫她？高Ling認為還是需要看觀眾反應，「我覺得每個角色，觀眾都記得，任何一段支線都有佢發展可能性，可能今次發展咗我呢條先。」

問到是否想老公王偉（林正峰）回歸？高Ling反而覺得《新聞女王》系列最好看的地方是好少提感情事，若想看感情戲的話可看其他劇種，「感情係甜品，主菜反而係事業，如果開條支線出嚟，我係希望講多啲新聞處嘅嘢。其實冇乜劇係講新聞官，講點樣處理突發事件，所以我覺得幾有talking point。（想加啲乜嘢？）需要一個對手，事業方面一定要有一個好嘅對手，好似Bosco（黃宗澤）同Man姐（佘詩曼）咁，有小小競爭性先好睇。」

提到上次高Ling憑《新聞女王》奪得「最佳女配角」，而今次她憑《新聞女王2》入圍「最佳女配角」十強，問到是否有信心冧莊？她笑稱最好《新聞女王2》大包圍得奬，「呢啲係情意結，邊個攞都得，我想Man姐攞視后，Bosco攞視帝，『女配』可以係龔姐（龔慈恩），王敏奕又可以，我又可以；『男配』飛爺（鄧智堅）都好值得攞，佢做得好好，（邊個攞都開心？）係呀！仲有最佳劇集。（你想唔想攞？）攞！有獎梗係攞，恨恨恨，恨攞獎！」提到陳豪表示再得到視帝會唱歌，高Ling指自己再攞獎就派大利是，見者有份，問到是否派結婚利是？她說：「冇呀，未到！」

