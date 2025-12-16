Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「最強Body」郭珮文新劇挑戰極限！中門大開強勢回歸 曾因收入大減靠積蓄過活

影視圈
更新時間：16:00 2025-12-16 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-16 HKT

「最強Body」的郭珮文（Juliana）自2023年參選香港小姐以來一直備受注目，即使最後落選亦曾獲TVB賞識，曾一度被公司力捧為新一代「咪神」。最近郭珮文亦終於有工開，並以白色露肩Big爆造型「強勢」回歸，網民亦截她開心送上鼓勵祝福！

郭珮文：開鏡大吉

TVB新劇《枱底》日前舉行開鏡拜神儀式，有份參與其中的郭珮文就在IG分享性感靚相兼留言寫道：「《枱底》開鏡大吉～」引來不少網民為她打氣，亦有粉絲表示十分期待，並留言鼓勵：「好開心你有劇拍。希望你未來會有更多機會，會喺電視多啲見到你演出，加油！」隨後劇組亦計劃前往內地及馬來西亞取景。

相關閱讀：TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚

郭珮文事業有起色

近年工作量大減的郭珮文，收入亦大不如前，曾表示要動用積蓄過活，她亦坦言感到憂心，並考慮尋找其他出路。直至最近事業才有起色，繼早前與丁子朗合作拍攝內地短劇《為何她們愛上我》，雖然劇中有不少被虐打及濕身場口，對她認為是一個事業上的新開始，直至最近有份參與新劇《枱底》。

相關閱讀：郭珮文終有工開北上慘受虐待？冷水兜頭淋盡展透視誘惑 「最強Body」遭無情摧殘

 

