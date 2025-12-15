Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省

影視圈
更新時間：22:00 2025-12-15 HKT
發佈時間：22:00 2025-12-15 HKT

「聲夢」小花詹天文（Windy）日前出席活動時，被問及對大埔宏福苑火災災民有何祝福時，她表示：「相信一切是最好的安排。」引發公關災難，備受網民抨擊。詹天文今日（15日）在IG發文，為自己的失言行為道歉。

詹天文稱自己詞不達意

事緣日前詹天文在活動上為大埔火災災民送上祝福，受訪時說：「想對他們說加油﹗Take care﹗及相信一切是最好的安排，要樂觀地面對所有事。」此番「最好安排論」隨即在網上發酵，大批網民對其言論表示震怒：「唔經大腦」、「火災都係最好嘅安排？」、「難聽過粗口」。雖有粉絲為她緩頰，解釋她原意是相信災後社會各界會有最好的後續安排，但未能平息風波。

詹天文公開道歉

面對猛烈批評，詹天文迅速在IG公開道歉。她分享一張附有手寫祝福語的照片，可見一張寫上「加油」及「Take Care 都會好起來的」的紫色心形膠卡。詹天文留言承認自己言論不當：「本身想表達嘅意思係相信一切都會好起來的，但講成呢句，讓大家覺得唔舒服真心好對唔住。」她承諾將會參與義演及籌款，以實際行動幫助災民。

詹天文：心情緊張、詞不達意

其後，詹天文再發布黑底白字的帖文，作出更誠懇的道歉。她寫道：「關於昨天失言一事，希望藉此機會向所有受影響的人衷心地道歉。火災事件對大家來說非常沉重，昨天在台上面被問及時心情緊張，導致詞不達意，我想表達的，是希望所有事情都會好起來。經過今次事件，我會好好反省，在公開場合發言會更加謹慎，避免再有失言情況發生，為此再次向大家衷心地道歉。」

