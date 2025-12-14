Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

勁爆頒獎禮2025丨詹天文考試兼顧演藝工作怕受影響 鍾柔美拍《飛常日誌ll》捱出黑眼圈 Chantel下星期回歸合體練一次可表演

影視圈
更新時間：22:15 2025-12-14 HKT
發佈時間：22:15 2025-12-14 HKT

鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、張馳豪、林智樂及黃洛姸今日（14日）一起到出席新城活動為自己推出的上榜歌拉票。
現於廣州星海音樂學院升學的Windy表示，由於內地學校沒有聖誕假期，現時她正處於考試期，同時要兼顧演藝工作，因此擔心兩者也受影響。Yumi正拍攝劇集《飛常日誌ll》，將年尾煞科，由於昨晚拍至凌晨三時，只睡了兩小時便耍為今天活動準備，所以出現大黑眼圈，她說：「對，我很攰。」Windy即安撫她，指眼圈是臥蠶是可愛象徵。

聲夢三小花月尾佛山開騷

問到兩人將與姚焯菲(Chantel)於本月28日假佛山舉行《TIME TO CYA》巡迴音樂會可有擔心不夠時間綵排？Windy表示，Chantel將於22日歸隊，將會進行一次總綵排唱歌，但可能要做騷當日才可以踩台。Yumi則指出，其實上次廣州的演出都是這樣，當時突然收到沒有舞蹈員演出的消息，只靠他們三人自己跳，Yumi說：「我便教她們動作及企位，練幾次便行，只因我們巳經很熟練，所以習慣了這種模式，可以練一次立即上台表演，哈哈！」

至於拉票方面，Windy很滿意自己今年成績，共推出4首，而Yumi則推出了一首《不欠你一個朋友》，有別於以往的跳唱風格的抒情慢歌，希望外界可以看見她另一面的感性而投她一票，為她增添力量作出多方面嘗試。

