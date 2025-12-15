52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論

現年52歲的1991年港姐季軍蔡少芬（Ada），近年主力在內地發展，但最近就重返「娘家」TVB，已8年沒有接拍TVB劇的她，夥拍汪明荃、朱茵、姜大衛、黃宗澤等好戲之人拍攝新劇《風華背後》，令一眾劇迷十分期待。近日就有網民在沙田野生捕獲蔡少芬與好友行街，其素顏膚質令人感驚訝，指她像20多歲的年輕人！

蔡少芬懶理途人目光

近日，有網民在小紅書分享了一條標題為「偶遇明星蔡少芬」的影片，並指是在沙田一個商場遇見蔡少芬，影片中的蔡少芬身穿粉紅色上衣配黑色長褲、白色波鞋，手上亦拿着一個大水樽，而她一頭紅色長髮就十分搶眼！當日與她同行的女友人就是在內地劇《後宮甄嬛傳》飾演「剪秋」姑姑的內地女星楊凱淳翹。貴為圈中隱形富婆的蔡少芬，多年來投資有道，雖然身家豐厚，但依然十分節儉慳家，當日就拍到兩人在做特價的百貨店行逛，完全未有在意途人目光，繼續在貨架前左穿右插「掃平貨」，相當貼地！

蔡少芬皮膚光滑零斑點

最令人網民感到驚嘆的是，已年過半百的蔡少芬，皮膚狀態依然極佳，臉部緊緻零皺紋，皮膚光滑沒有斑點，五官輪廓依然立體，美貌十年如一日。不少網民都留言激讚：「怎樣回事，像20歲的年輕人」、「我20歲皮膚狀態都沒她好」、「羨慕，50歲多素顏能有這個狀態真是太棒了」、「皮膚狀態這麼好，沒有甚麼斑點」、「素顏有種年輕女孩的感覺」、「沒有做過醫美的臉就是自然」，不過亦有網民指博主一直尾隨拍攝，會令人感到不適，並直言：「明星也是人，希望給予空間。」

