蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議

現年52歲的蔡少芬（Ada）與59歲的1989年港姐冠軍陳法蓉（Monica），兩人均是港姐出身並識於微時，是圈中公認的好閨密。近日，有網民在香港石門巧遇這對姊妹花，她們在街邊等候過馬路，全程有說有笑，近30年的深厚感情羡煞旁人。

蔡少芬陳法蓉閨密逛石門

從網民分享的照片可見，兩人打扮輕鬆休閒，手裡各拿著一杯咖啡，享受難得的逛街時光。當天，蔡少芬一頭搶眼的紅髮，身穿印有白色圖案的黑色寬鬆長袖上衣，搭配黑色緊身褲和白色厚底球鞋，造型充滿街頭潮流感。而一旁的陳法蓉就蓄着一頭標誌性的短髮，身穿一件舒適的棕色毛絨外套，內搭灰色上衣，配上黑色寬褲，顯得隨性自在。

相關閱讀：蔡少芬一家五口行商場曝光相處日常 12歲二女暴風成長一特徵成焦點

陳法蓉未婚未育生材走樣？

雖然兩人看起來心情極佳，但照片曝光後，網民的焦點卻落在她們的身材狀態上。已是三孩之母的蔡少芬，近期正為TVB新劇開工，身形依舊纖瘦，狀態大勇，其纖細的長腿讓不少人羨慕。然而，比她年長7歲、至今未婚未育的陳法蓉，其身形卻成為了討論焦點。不少網民留言指她似乎略為發福，在寬鬆上衣下顯得「膀大腰圓」，更有人形容她出現「水桶腰」，肚子看起來「圓滾滾的」。

相關閱讀：陳法蓉與蔡少芬友情生變？罕回應陳年同性緋聞 因一事突寸爆好友：你永遠被我踩着的