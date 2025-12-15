Jeffrey大馬趕回港谷《殺手#4》 導演梁居英感觸50歲也可追夢

新晉港產動作電影《殺手#4》由《一秒拳王》《濁水漂流》監製文佩卿領軍、攜新晉導演梁居英編劇及執導，香港當紅小生魏浚笙（Jeffrey）首挑大樑，化身「外賣仔殺手」，聯同日本新星南沙良和著名演技派巨星竹中直人、齋藤工以及香港著名演員朱栢謙及韋羅莎等一起演出！電影入圍美國奇幻電影節 （Fantastic Fest） 、平遙國際電影展「藏龍單元」和成為今屆香港亞洲電影節「閉幕電影」，更於今年金馬獎共獲得五項提名，成最多提名的港產電影！Jeffrey剛於馬來西亞宣傳完《殺手#4》後立即回港，更馬不停蹄聯同導演梁居英和監製文佩卿一起進行周末謝票！

難忘Keep住生病

電影於剛過去的周末舉行了數場謝票，獲得熱烈反應，Jeffrey除了回答觀眾的提問以外，更親民地跑上跑落讓無論坐在任何位置的觀眾也能見到他，被問到現在看到作品上映後有甚麼感想？Jeffrey坦言是日本拍攝的情況：「在日本其實都是是在負零度以下的時間拍攝，當時是病了又拍，拍完又繼續病，但現在能夠看到最終版本實在很感恩，感謝導演揀選了我。」

《殺手 #4》單日46場共收超過10萬票房

其中一場謝票場，導演另一位多年好友何浩文（Dominc）現身捧場，他表示早已知道對方有個導演夢，導演也一度有感而發：「其實我今年已經50歲，呢部係我人生第一部執導嘅電影，呢個係我嘅夢想，我好希望可以話畀大家知中年男人都可以追夢！」而Dominic看完片後更擔當專業觀眾，問了不少戲裏面的專業問題，為現場觀眾解答不少問題！最後Dominic除了問Jeffrey在體能訓練上的問題外，更笑問Jeffrey是否滿意女主角？全場馬上起哄！Jeffrey 笑說：「導演滿意便行了！和女主角合作其實也很開心。」雖然面對市道不景，但《殺手 #4》口碑讓票房帶動回升，昨日單日46場共收超過10萬，是至12月6日開畫以來最高單日票房，證明電影後勁和口碑令第二周票房反彈，於網絡上亦有不少人讚賞電影的漫畫風格，無論是動作及攝影和美術都令人有驚喜！