73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變

影視圈
更新時間：09:00 2025-12-15 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-15 HKT

資深武打演員、前TVB男星羅莽早前宣傳電影《觸電》時一度失聯，事件引起外界擔憂。近日，73歲的他現身廈門，出席中國金雞百花電影節的「香港之夜」活動，雖然再次活躍於公眾眼前，但其狀態似乎大不如前，連內地網民都留意到他受訪時眼光呆滯。

羅莽受訪不自在記憶模糊

活動當日，羅莽接受訪問，分享他作為香港演員數十年的經歷，並對獲邀感到榮幸。然而，鏡頭前的他看起來不太自在，不僅肢體稍顯僵硬，更不斷地眨眼，神情頗為緊張。雖然他大部分時間對答流暢，但當被問及招牌武打招式時，他卻突然腦中一片空白：「兩招就係……我都唔記得咗囉，真係唔記得咗。」顯然對昔日深入骨髓的功夫記憶變得模糊，令人擔憂其健康狀況。

相關閱讀：羅莽失聯多時現況曝光聲音揭狀態不如從前 被太太指近年沉默寡言不愛露面 日前缺席新片活動

羅莽宣傳電影突音訊全無

回顧早前的「失聯」風波，當時羅莽在電影宣傳《觸電》期間突然音訊全無，一度讓劇組及外界焦急萬分，幸好最後只是虛驚一場，原來是他的電話號碼停用已久才會失聯。然而，結合這次活動中他略顯呆滯和忘詞的情況，外界猜測他可能因身體原因而久未接洽新工作。

相關閱讀：前TVB小生髮線大倒退 樣貌驚變73歲羅莽 曾傳力追佘詩曼輸畀「多仔公」

羅莽曾經歷喪妻之痛

其實早年羅莽已多次被拍到私下醉到站不穩，亦曾醉酒鬧事，有傳他因首任妻子血癌離世後大受打擊。直至2011年他戀上比他年輕20歲的四川女友Vivian，據指二人雖沒註冊，但已十足夫妻。Vivian早前曾透露，羅莽近年性格有變，過去一年亦甚少說話，也變得不愛公開露面。事實上，羅莽自2016年離開TVB後，只拍過幾部電影便神隱，直至《觸電》事隔幾年上映，他才現身。

儘管羅莽記憶力似乎有所衰退，他日前在訪問中仍然心繫演藝事業，他勉勵新一代的年輕演員要「刻苦耐勞」，不要輕言放棄，並希望未來能有更多類似的活動，發掘和提攜更多有潛質的新人。一代硬漢如今的狀態，讓不少看著他電影長大的影迷感到心疼，期盼他能保重身體，安享晚年。

相關閱讀：73歲羅莽現身旺角街頭拗手瓜賺錢 獎金數目大公開 擺脫失聯陰霾神采飛揚

