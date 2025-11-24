前TVB小生髮線大倒退 樣貌驚變73歲羅莽 曾傳力追佘詩曼輸畀「多仔公」

現年56歲的唐文龍，入行逾30年，過去參演過不少經典劇集，當中由佘詩曼和張智霖主演的《十月初五的月光》，他在劇中飾演「金勝」一角，至今仍然令人印象深刻。唐文龍自2005年約滿TVB後，主力在內地發展，但偶爾還會接參與香港的電視劇和電影工作。已年過半百的唐文龍，一直有健身操肌的習慣，至今仍擁有一幅健碩身形，經常被網民大讚有型有款，保養得宜。但近日唐文龍在廣州被粉絲偶遇，近照被分享到小紅書卻引起熱議，有網民指唐文龍的頭髮變得稀疏，越來越似73歲的羅莽師傅。

唐文龍爆肌與粉絲合照

該名女粉絲在小紅書分享了數張照片，並留言寫道：「沒想到吃個飯遇到唐文龍了！一晚上收穫真多 真的沒白來吖！」從照片中可見，穿上黑色緊身上衣的唐文龍，大騷結實胸肌及麒麟臂，跟現場的數位女粉絲簽名合照，大晒Fit爆健碩的Body，態度友善又親民。

唐文龍被網民指老了

有網民將焦點放在唐文龍的髮型上，過往頭髮都烏黑濃密的唐文龍，在粉絲上載的照片中，竟然被發現其髮線後移了不少，頭髮密度亦變得稀疏，令不少網民感到驚訝！並留言直指：「差點認不出」、「老了」、「禿了」等，甚至有網民指他跟另一位「肌肉男」羅莽師傅「撞樣」，並留言：「阿龍長相越來越似羅莽」。但亦有網民讚他保養得宜，並表示唐文龍真人仍是很靚仔。

唐文龍曾力追佘詩曼？

唐文龍過往甚少有緋聞，是圈中好好先生，他曾自爆一度鍾情於佘詩曼，結果卻輸給好友陳浩民。唐文龍近年曾分享，他曾因與佘詩曼合拍TVB經典劇集《十月初五的月光》，對佘詩曼有好感，甚至有傳他一度追求對方，與陳浩民形成「兩男追一女」的局面。不過，唐文龍強調兩人止於好友階段，他曾解釋當年佘詩曼身邊其實早已有眾多追求者，而自己當時與她因為太過熟稔，難以擦出愛火花。唐文龍更曾透露，佘詩曼後來曾與他的一位好友拍拖，但為保護朋友私隱，他從未公開對方身份，不過外界普遍認為他指的就是如今已成為4孩之父的陳浩民。