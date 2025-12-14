許紹雄女兒強忍哀傷憔悴照流出 辦妥亡父後事首露面 面對喪父及「背叛」受雙重打擊

「Benz雄」許紹雄10月時因癌病逝，其愛女許惠菁（Charmaine）繼早前在香港為爸爸完成喪禮後，日前亦與媽媽龍嬿而回到新加坡，為生前已成為新加坡公民的許紹雄處理離世後需辦的事宜。她日前首度露面，與鄭紹康等好友相聚，照片被上載到IG，她雖微笑合照，但雙眼仍難掩哀傷。

許惠菁喪父難掩哀傷

照片中，許惠菁與兩位友人在餐廳合照，三人一同用手擺出心形手勢，展現彼此間的溫暖友誼。相片中的她看似努力擠出微笑，但眼神中仍難掩一絲哀傷，神情看來有些憔悴，可見尚未完全走出喪父之痛。鄭紹康的帖文寫道：「How are u Charmaine? U know we all love u」（Charmaine 你好嗎？你知道我們都愛你），並標籤了許惠菁的帳號，送上溫暖的慰問。許多網民看到照片後，也紛紛留言為許惠菁打氣，希望她能早日收拾心情，勇敢面對未來。

許紹雄喪禮細節遭男星外洩

許紹雄生前與女兒感情極深，許惠菁之前在新加坡及香港經營的飲食生意亦是得到父親大力支持。如今驟然失去摯愛的父親，對她打擊甚大。而早前許紹雄的喪禮以閉門形式舉行，家屬已明確表示靈堂內嚴禁攝錄，希望能低調送別摯親。然而，新加坡男星錢翰群在出席喪禮後，向新加坡傳媒透露了包括許紹雄繼子悼詞在內的場內細節，引發許惠菁及龍嬿而的強烈不滿。許惠菁更於IG直斥此舉：「無知同侵犯私隱。」龍嬿而更表示感覺被出賣，感到被傷得很深。錢翰群其後已就事件道歉，解釋是出於一片好意，希望能讓更多人知道許紹雄是多麼好的一個人，沒想到會對家屬造成傷害。此次許惠菁在朋友的陪伴下現身，相信也是希望透過友誼的力量，給自己一些喘息的空間，慢慢走出傷痛。

