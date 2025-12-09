許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快

許紹雄於10月28日病逝，享年76歲。近日，其遺孀龍嬿而與女兒許惠菁返回新加坡處理許紹雄後事，她們相約新加坡傳媒人紅姑茶聚及受訪，席間除了談及對於許紹雄離世後的心情、表達了許紹雄喪禮細節遭外洩的不滿，更分享許紹雄離世前病況。龍嬿而坦言：「他沒有留下任何遺言，因為他根本就沒想到，自己會走得那麼快！」

龍嬿而憤慨喪禮細節遭外洩

許紹雄生前已成為新加坡永久居民多年，其遺孀龍嬿而日前返回新加坡為亡夫處理後續事宜，更相約好友、新加坡傳媒人紅姑見面。紅姑在facebook詳細分享她們見面傾談的內容，透露龍嬿而母女仍對於許紹雄喪禮細節遭外洩感憤慨。龍嬿而認為閉門喪禮上發生的事屬於私隱，直言感到被新加坡男星錢翰群出賣，「我們都對他很好，他怎麼能將追思會內容外洩？我被他傷得好深，我真的很痛心。」斥對方做事沒分寸。

許紹雄繼子慘被連累

許紹雄女兒許惠菁亦表示，最令他們不開心的是，連累哥哥（許紹雄繼子），直斥錢翰群向傳媒透露哥哥的悼詞，少了基本的尊重。她說：「他平時根本不曝光，而且追思悼文是家屬與先人之間的關係和感情，是一種私人的剖白，怎麼能夠拿這種事公開報道！」更批評對方的舉動：「不該背後透露別人私隱！」龍嬿而就此事透過身邊人對錢翰群表達不滿，事後獲公開道歉。

許紹雄癌細胞擴散至肺部

許紹雄生前曾接受港台節目訪問，透露去年9月發現患腎癌，並迅速接納醫生建議進行手術割除腫瘤。有傳許紹雄10月時是因腎癌引發多重器官衰竭離世，消息一直未經家屬證實。而龍嬿而接受紅姑訪問，首度談及許紹雄生前病況及死因，她表示去年老公切除腫瘤後，康復進度理想，留醫兩、三天已經出院，亦有聽從醫生叮囑，按時服藥、覆診。直至今年10月中，許紹雄身體不適入院檢查，發現癌細胞已擴散至肺部，加上身體受細菌感染，引發多重器官衰竭，彌留兩天後離世。

許紹雄設靈獲眾星到場悼念：

龍嬿而母女難面對許紹雄離世

許紹雄生前人緣佳，龍嬿而指彌留那兩天，有幾十位圈中人趕來見許紹雄最後一面，更有些藝人好友守候許紹雄至半夜。龍嬿而談及許紹雄離世前情況，不禁落淚表示：「我整個人都被掏空了！我整個腦袋都是空的，完全被挖空的感覺。」透露許紹雄未有留下遺言，因為根本想不到自己會走得那麼快。許惠菁也表示直到現在，仍無法接受父親已離世的事實，即使拍照也下意識為父預留一個空位，令不少網民表示心疼。

