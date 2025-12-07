許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人

已故男星許紹雄於10月28日病逝，享年76歲，其家屬上月為他舉行喪禮，儀式全程閉門進行，卻因場內細節來賓被洩露給新加坡傳媒，而惹來許紹雄家屬不滿。昨日（6日）許紹雄女兒許惠菁在IG發文，直斥該名爆料的新加坡男士行為無知及侵犯私隱，並無視了先人及其家人的傷痛。新加坡男星錢翰群被指是嫌疑人，今日（7日）新加坡傳媒報導，錢翰群已急忙向許家道歉：「沒想到因此觸犯和傷害人。」

許惠菁不滿亡父喪禮細節被公開

許紹雄女兒許惠菁昨日在IG表達對亡父的思念之餘，亦透露對父親喪禮場內細節被洩漏一事表達不滿。根據網民推測，許惠菁的矛頭疑似指向新加坡男星錢翰群。他曾接受新加坡媒體訪問時，分享了告別式現場的細節，當中包括家屬從未公開的許紹雄繼子悼詞內容。由於家屬在喪禮進行前，已明確表示靈堂內任何時段都嚴禁攝錄及直播，僅由家屬代表接受訪問，因此喪禮上閉門進行的儀式細節被公開，引來許紹雄家屬不滿。

相關閱讀：許紹雄女兒疑轟男星洩喪禮場內細節：無知同侵犯私隱 嫌疑人曾爆Benz雄繼子悼詞內容

錢翰群向許紹雄家屬道歉

錢翰群得悉許紹雄家屬的不滿後，已急忙聯絡並道歉。據新加坡傳媒報導，錢翰群表示他向傳媒分享自己和許紹雄的相處點滴，以及告別式上的見聞，是出於一片好意，希望能讓更多人知道許紹雄是多麼好的一個人。他未曾料到此舉會對家屬造成傷害，為此他深表歉意，並已透過短訊向許紹雄家人致歉。

相關閱讀：許紹雄出殯丨繼子低調返港送別 父子情超越血緣界限 為太太龍嬿而將繼子視如己出：介乜意啫？

許紹雄設靈獲眾星到場悼念：