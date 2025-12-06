許紹雄女兒疑轟男星洩喪禮場內細節：無知同侵犯私隱 嫌疑人曾爆Benz雄繼子悼詞內容

資深演員許紹雄（Benz雄）早前病逝，享年76歲，其喪禮已於上月舉行，多位圈中人特意出席其喪禮致意。然而，儀式結束多天，許紹雄的愛女許惠菁（Charmaine）今日（6日）突然於IG發文，內容疑似不滿有來賓對外洩露喪禮細節，引發網民熱議。不少人猜測，矛頭可能指向自稱與許紹雄交情深厚，並在事後接受新加坡媒體訪問的新加坡男星錢翰群。

許紹雄女兒：無視先人及其家人的傷痛

許紹雄女兒許惠菁今日在IG發文，抒發對於爸爸許紹雄離世後感受，「一眨眼便一個月了……衷心感謝我哋嘅親人、好朋友同TVB，為爸爸籌劃了一個簡單而莊嚴嘅告別儀式。雖然仍然好難接受呢份突然其來嘅傷痛，但我哋會努力重新站起來。」然而，許惠菁表示有不合作的來賓對外洩露喪禮細節，令她與其他家人深感痛心。她表示：「大部份來賓都非常尊重在葬禮的閉門儀式，期間唔錄影、唔影相、唔將閉門儀式分享出去，呢份真心同尊重，我哋衷心感激。遺憾係，部分儀式細節內容被一名新加坡男士洩予香港以外媒體。該位人士嘅無知同侵犯私隱，無視先人及其家人的傷痛，我哋深感痛心！尊重的沉默比曝光更有力量，爸爸，安息吧。我哋好掛住你，你永遠都被深愛——此時此刻，直至永遠。」

錢翰群來港送別曾洩儀式內容

雖然許紹雄女兒許惠菁未有公開該名新加坡男士的身份，但翻查近來的新聞，似乎只有錢翰群曾洩露許紹雄喪禮儀式內容給新加坡傳媒。有網民估計錢翰群受訪的言論，惹來許紹雄家屬不滿。據新加坡傳媒報導，錢翰群專程於11月18日凌晨搭機赴港送別許紹雄，事後受訪情緒激動，更一度哽咽落淚，坦言難以接受好友的離去。

而在訪問中，他分享了許多喪禮的細節，包括香港與新加坡的習俗差異。此外，錢翰群更稱被許紹雄繼子的悼詞深深觸動，將許紹雄繼子的悼詞內容分享給新加坡傳媒報導，更透露TVB為許紹雄精心準備了約20分鐘的回顧影片。

錢翰群自揭與許紹雄交情

據錢翰群在訪問中表示，他回憶自己兩年前曾對重返演藝圈感到猶豫，正是許紹雄夫婦的信任與鼓勵，邀請他擔任其愛女婚宴的主持人，並在事後特地傳訊息稱讚他表現優異，這份支持成為他重拾演藝事業的最強大力量。錢翰群感性地說：「從他身上，我們看到一個好先生、好爸爸、好同事，他的精神感染了身邊所有人。」最後，他代為轉達家屬在告別式上對許紹雄說的話：「你安心走向有光的地方，我們會好好照顧自己。」

雖然錢翰群的分享充滿對故友的哀思與敬意，但其中鉅細靡遺的描述，可能無意間與家屬希望低調處理後事的意願相左，疑因此引發許紹雄家屬不滿。

