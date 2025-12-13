Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

富貴網紅港姐泳池大解放 「姐姐款」泳裝晒白皙修長美腿 女人味飆升仙氣滿瀉

影視圈
更新時間：15:00 2025-12-13 HKT
發佈時間：15:00 2025-12-13 HKT

現年34歲的王卓淇（Erin），參加《2014年度香港小姐競選》奪得亞軍後加入TVB，直至2021年完約後結束賓主關係後，返回家鄉廣州發展，並轉型做網紅兼創業，積極經營社交平台，投資10萬創立自家品牌。事業發展不錯的王卓淇，更經常做孝順女帶埋媽咪周遊列國旅行，早前還飛到澳洲同媽咪慶祝生日，而近日她就在小紅書上載了在澳洲黃金海岸水著照，大晒白滑修長美腿，相當吸睛！

王卓淇泳池邊大解放

王卓淇身穿長袖配紗裙的「姐姐款」泳衣，坐在酒店泳池邊的太陽椅上，晒出一雙白皙美腿，一邊歎着白酒、一邊悠然地享受日光浴，十分寫意。她寫道：「叫姐姐！#食物鏈的頂端是姐姐 #姐姐的魅力」等，自信地展現出輕熟女性魅力，引來不少網民讚賞：「卓淇姐姐好美，長美腿、皮膚白白」、「姐姐好美哦」、「姐姐太美啦！」、「姐姐好身材」等，但亦有粉絲表示不好意思叫姐姐：「唔係好意思叫一個細我8年做姐姐，都係叫妹妹好啲。」

相關閱讀：34歲前富貴港姐亞軍「雙11」遇騙局？ 平台機制疑存在漏洞：把我們當提款機

王卓淇開拓新事業

出身富裕家庭的王卓淇，有指其父為護膚品生產商，擁有大型廠房及海外物業，傳聞資產過億，亦有指王卓淇家人海外有不少物業，而她亦持有大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業。王卓淇中學後赴英留學，返港後參選港姐並加入TVB，曾出演《全職沒女》、《果欄中的江湖大嫂》及《那些我愛過的人》等劇集。王卓淇 2022年離巢後自爆在TVB期間第一個月人工僅7千港幣，離巢前人工才升至過萬，直言收入難以維持基本生活開銷。近年她積極開拓自己事業，現時從事賣純銀首飾。

相關閱讀：34歲港姐亞軍太富貴預孤獨終老？嫁入豪門要XX難就富二代：冇錢靚仔拍吓拖就得

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
22小時前
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
02:04
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
4小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
7小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
3小時前
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
袁文傑告別《愛回家》？貼合照兼二字留言疑離開TVB 「潮善CP」8年情隨時成絕響
影視圈
4小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
21小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
23小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
00:57
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
8小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
6小時前
擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸
擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸｜Juicy叮
時事熱話
3小時前