富貴網紅港姐泳池大解放 「姐姐款」泳裝晒白皙修長美腿 女人味飆升仙氣滿瀉

現年34歲的王卓淇（Erin），參加《2014年度香港小姐競選》奪得亞軍後加入TVB，直至2021年完約後結束賓主關係後，返回家鄉廣州發展，並轉型做網紅兼創業，積極經營社交平台，投資10萬創立自家品牌。事業發展不錯的王卓淇，更經常做孝順女帶埋媽咪周遊列國旅行，早前還飛到澳洲同媽咪慶祝生日，而近日她就在小紅書上載了在澳洲黃金海岸水著照，大晒白滑修長美腿，相當吸睛！

王卓淇泳池邊大解放

王卓淇身穿長袖配紗裙的「姐姐款」泳衣，坐在酒店泳池邊的太陽椅上，晒出一雙白皙美腿，一邊歎着白酒、一邊悠然地享受日光浴，十分寫意。她寫道：「叫姐姐！#食物鏈的頂端是姐姐 #姐姐的魅力」等，自信地展現出輕熟女性魅力，引來不少網民讚賞：「卓淇姐姐好美，長美腿、皮膚白白」、「姐姐好美哦」、「姐姐太美啦！」、「姐姐好身材」等，但亦有粉絲表示不好意思叫姐姐：「唔係好意思叫一個細我8年做姐姐，都係叫妹妹好啲。」

相關閱讀：34歲前富貴港姐亞軍「雙11」遇騙局？ 平台機制疑存在漏洞：把我們當提款機

王卓淇開拓新事業

出身富裕家庭的王卓淇，有指其父為護膚品生產商，擁有大型廠房及海外物業，傳聞資產過億，亦有指王卓淇家人海外有不少物業，而她亦持有大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業。王卓淇中學後赴英留學，返港後參選港姐並加入TVB，曾出演《全職沒女》、《果欄中的江湖大嫂》及《那些我愛過的人》等劇集。王卓淇 2022年離巢後自爆在TVB期間第一個月人工僅7千港幣，離巢前人工才升至過萬，直言收入難以維持基本生活開銷。近年她積極開拓自己事業，現時從事賣純銀首飾。

相關閱讀：34歲港姐亞軍太富貴預孤獨終老？嫁入豪門要XX難就富二代：冇錢靚仔拍吓拖就得