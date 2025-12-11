白安登台重聚恩師李宗盛 獲叮囑「多長點肉」

台灣「創作才女」白安日前發行個人第五張唱作專輯《星期八》，受邀重返「簡單生活節」演出，距離她首次登台已經過了17年，讓她感覺格外特別又開心：「這個音樂節對我來說非常重要，從10幾歲到現在超過30歲，發現當你人生過了10年後，總會有新的契機，提醒你最剛開始做音樂的樣貌。」

感激李宗盛在創作上給予指引

白安自13歲起便開始音樂創作，16歲時首次嘗試將自己的創作Demo上傳到StreetVoice，特殊的唱腔搭配獨樹一格的「白安式」創作風格，迅速讓她累積大批支持者，這也成為了她音樂路上非常重要的轉捩點。接着也獲選登上簡單生活節舞台，一曲《bird》驚艷全場，也因此被李宗盛相中，簽下唱片合約，此後李宗盛一路成為她的師父、恩師與伯樂，對她而言更像是音樂路上的「父親」角色，在創作與人生上給予許多方向與指引。

與李宗盛碰面敘舊

巧合的是，白安今次演出正好與李宗盛是同一天登場，她特別與許久未見的李宗盛碰面敘舊。一見面李宗盛便展現出長輩的關心與幽默：「瀏海好看！但多長點肉吧，增重三公斤就好，身體要顧！傻傻。」兩人許久未見，不僅話家常，也相約過年期間要一起吃頓飯。李宗盛大哥也對於能再次參加簡單生活節也感到非常開心，他的率真與熱情感染了整個後台，讓白安彷彿又回到自己10幾歲剛踏上音樂路的那一刻。