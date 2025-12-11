任達華不排除為愛女影寫真集 邵美琪否認推劇本：未能配合時間

任達華今日（11日）於中環舉行個人藝術攝影展，同步發布攝影集《存在的本質：生命與藝術的旅程》，與為攝影集寫序的靳埭強博士一同主持揭幕儀式。太太琦琦、邵美琪、霍啟剛、劉天蘭、陳善之等到場支持。華哥除了演藝工作，亦醉心藝術創作，他表示剛在澳門獲頒與藝術有關的獎項，是他首個藝術獎，獲肯定感到很開心，亦不言休。

兩父女會交流藝術意見

華哥指是次攝影展以花為主題，琦琦經常買花粉飾家居，他常見美麗燦爛的花朵，但卻又很脆弱，不久便凋謝，華哥的作品融合凋謝與盛放的鮮花，加上他的水墨藝術創作，將花朵重生，再在鏡頭下捕捉花朵脆弱的生命力。問琦琦有否給予他創作靈感？華哥表示在家欣賞花朵，同時太太會播放音樂，是溫和的章節，又說在花墟欣賞花之外，要欣賞男仔買花送給女仔和家人，將這份溫暖分享帶給身邊人。琦琦覺得花主題很有意義，認為花帶給人生撫慰、治癒和快樂。在英國留學的女兒任晴佳將返港共度聖誕節和慶生。問華哥會否為女兒拍攝影寫真？他指女兒已有很好的攝影師，但也不排除日後為女兒拍攝。他又稱女兒喜歡設計，兩父女會交流藝術意見，當中啟發出不同構思，大家亦會對電影角色探索。琦琦亦讚女兒早前去芬蘭拍了很多靚相，取景角度很有詩意，又指女兒修讀經濟又喜歡數學，所有優點是丈夫的遺傳，華哥指女兒剛中帶柔。

想加入華哥藝術團隊

邵美琪早前現身支持任達華的藝術展，今次再度力撐華哥攝影展，她表示替華哥開心，大讚對方很叻，她又獲琦琦送贈十字架名貴頸鏈。談到曾說想加入華哥藝術團隊，她說會，但要看看能否加入團隊，因華哥很忙，笑言擔心加入會搞亂團隊。邵美琪也喜歡攝影和畫畫，但未曾正式上堂學習，每次朋友相約上堂她剛巧不適，笑說或許要她比心機拍戲。

不會嚴選劇本

此外，有指她推了TVB新劇《璀璨之城》，由於該劇延期拍攝，她解釋自己拍了一個星期後，因太多因素未能配合時間，「唔好用『 推』字，大家時間上唔啱，我冇時間，多謝監製一路就，但冇可能就我一個人，其他演員都好緊要，我話大家唔好就得咁辛苦，有機會再合作。（感到可惜嗎？）有少少唔開心，本來預計咗。但太多因素，我希望佢哋順利快啲完成，下次再拍第二個（劇）再搵我。」談到之前拍攝TVB新劇《臥底嬌娃》，她希望不會令大家失望，但未知何時播出。邵美琪又透露在其他地方合作拍電視劇，自稱不會嚴選劇本，不會say no，現時很多人無工開，有工作已很好，主要是看時間是否許可。