Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

任達華不排除為愛女影寫真集 邵美琪否認推劇本：未能配合時間

影視圈
更新時間：22:45 2025-12-11 HKT
發佈時間：22:45 2025-12-11 HKT

任達華今日（11日）於中環舉行個人藝術攝影展，同步發布攝影集《存在的本質：生命與藝術的旅程》，與為攝影集寫序的靳埭強博士一同主持揭幕儀式。太太琦琦、邵美琪、霍啟剛、劉天蘭、陳善之等到場支持。華哥除了演藝工作，亦醉心藝術創作，他表示剛在澳門獲頒與藝術有關的獎項，是他首個藝術獎，獲肯定感到很開心，亦不言休。

兩父女會交流藝術意見

華哥指是次攝影展以花為主題，琦琦經常買花粉飾家居，他常見美麗燦爛的花朵，但卻又很脆弱，不久便凋謝，華哥的作品融合凋謝與盛放的鮮花，加上他的水墨藝術創作，將花朵重生，再在鏡頭下捕捉花朵脆弱的生命力。問琦琦有否給予他創作靈感？華哥表示在家欣賞花朵，同時太太會播放音樂，是溫和的章節，又說在花墟欣賞花之外，要欣賞男仔買花送給女仔和家人，將這份溫暖分享帶給身邊人。琦琦覺得花主題很有意義，認為花帶給人生撫慰、治癒和快樂。在英國留學的女兒任晴佳將返港共度聖誕節和慶生。問華哥會否為女兒拍攝影寫真？他指女兒已有很好的攝影師，但也不排除日後為女兒拍攝。他又稱女兒喜歡設計，兩父女會交流藝術意見，當中啟發出不同構思，大家亦會對電影角色探索。琦琦亦讚女兒早前去芬蘭拍了很多靚相，取景角度很有詩意，又指女兒修讀經濟又喜歡數學，所有優點是丈夫的遺傳，華哥指女兒剛中帶柔。

想加入華哥藝術團隊

邵美琪早前現身支持任達華的藝術展，今次再度力撐華哥攝影展，她表示替華哥開心，大讚對方很叻，她又獲琦琦送贈十字架名貴頸鏈。談到曾說想加入華哥藝術團隊，她說會，但要看看能否加入團隊，因華哥很忙，笑言擔心加入會搞亂團隊。邵美琪也喜歡攝影和畫畫，但未曾正式上堂學習，每次朋友相約上堂她剛巧不適，笑說或許要她比心機拍戲。

不會嚴選劇本

此外，有指她推了TVB新劇《璀璨之城》，由於該劇延期拍攝，她解釋自己拍了一個星期後，因太多因素未能配合時間，「唔好用『 推』字，大家時間上唔啱，我冇時間，多謝監製一路就，但冇可能就我一個人，其他演員都好緊要，我話大家唔好就得咁辛苦，有機會再合作。（感到可惜嗎？）有少少唔開心，本來預計咗。但太多因素，我希望佢哋順利快啲完成，下次再拍第二個（劇）再搵我。」談到之前拍攝TVB新劇《臥底嬌娃》，她希望不會令大家失望，但未知何時播出。邵美琪又透露在其他地方合作拍電視劇，自稱不會嚴選劇本，不會say no，現時很多人無工開，有工作已很好，主要是看時間是否許可。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
8小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
2小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
14小時前
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
14小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
6小時前
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
00:57
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
突發
7小時前
87歲范曾自爆與嫩妻徐萌喜得獨子。
書畫大師｜87歲范曾自爆和嫩妻喜得獨子 宣布與女兒繼子斷絕關係
即時中國
4小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
1小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
飲食
7小時前