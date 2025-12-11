Now United 再登馬場勁歌熱舞 為馬會兩大年度壓軸盛事演出

由香港賽馬會（馬會）聯同 XIX Entertainment 打造的「星動發展計劃」，自今年五月啟動以來，將國際流行組合 Now United 帶到香港，透過音樂與舞蹈，把青春力量帶進城市不同角落，為本地年輕人帶來跨文化啟發與交流機會。他們以行動支持年輕人追夢，經過多月於香港進行一系列交流和粉絲活動後，Now United 於上月展開世界巡演，將以馬匹為靈感創作的單曲《Giddy Up》帶到去葡萄牙及巴西多個城市。

帶來多首充滿動的代表作

日前，Now United 一眾成員經已返港，為馬會年度兩大壓軸盛事——「浪琴國際騎師錦標賽」及「浪琴香港國際賽事」帶來連場演出。昨晚（10日）他們再次登上跑馬地馬場的舞台為「浪琴國際騎師錦標賽」擔任表演嘉賓，15位成員包括代表中國香港的曾家瑩、北京的王南鈞及澳洲的 Savannah Clarke 等齊聚香港，在賽事間帶來多首充滿動感活力的代表作，為現場觀眾帶來勁歌熱舞。

首度登沙田馬場亮相

Now United 成員自8月陸續來港，期間拍攝真人騷及多首MV，透過社交媒體向全球數百萬追隨者分享他們的香港體驗，展現本地賽馬文化與城市魅力。今個星期日（14日），Now United 將首度登上沙田馬場亮相圈舞台，為「浪琴香港國際賽事」呈獻壓軸演出！

