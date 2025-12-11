舒淇素顏上陣演農婦 強忍皮膚過敏之苦連日暴曬

舒淇擔任出品人的2025壓軸電影《尋她》將於12月18日港澳同步上映，故事講述飾演農婦陳鳳娣的舒淇，為了尋找失蹤女兒，不惜對抗整個村莊的農婦的故事。她這次面對不少挑戰，不僅深入體驗農村生活，苦練嶺南粵語，且為了傳神演繹農婦一角，全程素顏演出，即使她長期受紫外線過敏之苦，仍堅持在烈日當空下完成在甘蔗林的外景拍攝。

喜配合年輕導演

其實舒淇多年來受紫外線過敏困擾，嚴重時甚至無法上妝，讓她不得不暫停工作，讓皮膚好好休養。因此她每次在拍戲時總是厚厚地塗上防曬，保護肌膚免受刺激，坦言當得知要扮演農婦時，心中也曾猶豫：「剛開始其實猶疑了好一陣子，自己對紫外線過敏，而這戲又有很多外景，需要在甘蔗林長時間拍攝。我看過導演的短片作品後被吸引下來，到底透過這位年輕導演的視角拍出來的陳鳳娣，會怎樣呈現呢？」提到與導演陳仕忠首次合作，舒淇明言每天都在生導演的氣，她幽默說：「我和導演很多時候為了對角色的演繹方式，都在『拉鋸』，都被導演『氣』！比如有些表演，我希望能夠有層次遞進，但導演希望我一步到位，這些互動也很有推動力，是我最初希望和年輕導演合作的原因。」同時讚賞導演充滿活力，將農村世界描繪得既魔幻又富生命力，「最讓我興奮的是，我演的農婦角色不需要減肥！」

此外，舒淇在片中同時肩負母親、女兒、妻子等多重身份，在男尊女卑的農村社會中壓抑求全，再到一步步喚醒自我，那掙扎與勇氣，跟她演過的角色不一樣，有着深刻的體會，她覺這次演出「特別苦」，「現在許多女性也有這種感覺，好像咬着牙關生活。為了生活，要遷就各方，被一種不能說出來的力量所束縛，心裡壓抑。」

在處理角色上，舒淇透露：「我要思考她如何笑着面對生活，仔細想想，這角色其實過得也不錯，有愛她的老公，有個可愛女兒，婆婆對她也不差，那她還在糾結甚麼？我要為角色找個方向，這個過程很能觸動我心。」