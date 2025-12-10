Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星

更新時間：22:00 2025-12-10 HKT
發佈時間：22:00 2025-12-10 HKT

韓國影壇傳來令人悲痛的消息，被譽為「韓國伊莉莎白泰萊」的國寶級女演員金芝美，於12月9日在美國洛杉磯與世長辭，享壽85歲。 據悉，她近期因感染帶狀皰疹病毒，導致健康狀況惡化，最終不幸離世。韓國電影人總聯合會已證實此消息，並計畫以「電影人葬」的最高規格為這位傳奇影后舉行告別式。

金芝美璀璨的演藝生涯

金芝美本名金明子，1940年出生於富裕家庭，17歲時在街頭被名導金綺泳發掘，以電影《黃昏列車》驚豔影壇，從此開啟了長達六十餘年的輝煌演藝生涯。她憑藉著立體的五官與嫵媚的氣質，迅速席捲1960至1980年代的韓國影壇，成為當時美的象徵

金芝美於美國離世。（TVBS新聞網提供圖片）
金芝美於美國離世。（TVBS新聞網提供圖片）
金芝美享年85歲。（網上圖片）
金芝美享年85歲。（網上圖片）
金芝美一生擁700部作品。（網上圖片）
金芝美一生擁700部作品。（網上圖片）
金芝美是韓國國寶級演員。（網上圖片）
金芝美是韓國國寶級演員。（網上圖片）

金芝美擁700部作品

一生出演的作品數量驚人，據她本人所述超過700部，類型橫跨文藝、愛情與古裝。其中，《土地》、《種女》、《張禧嬪》等片更是讓她屢獲殊榮，不僅曾榮獲巴拿馬國際影展最佳女主角，更多次拿下韓國國內電影界最高榮譽的大鐘獎與青龍電影獎影后。2010年，她以「最華麗女演員」之名入選韓國電影名人堂，奠定了她在韓國電影史上不可動搖的地位。

金芝美對幕前幕後的卓越貢獻

除了在銀光幕前的傑出表現，金芝美也對韓國電影產業的發展貢獻良多。她於1986年創立電影製作公司「Jimi Film」，親自投身電影製作。此外，她也曾擔任韓國電影人協會會長及電影振興委員會委員，積極推動產業改革，為提升電影品質與影人權益不遺餘力。

影壇齊悼金芝美

金芝美的逝世消息傳出後，韓國影壇陷入一片哀戚。資深男演員韓智日在社群媒體上表達震驚與悲痛，稱金芝美是他演藝路上的恩人，並對過去未能當面致謝而感到遺憾。

望為金芝美舉行電影人葬

韓國電影人總聯合會表示，目前正與家屬協商，希望能為金芝美舉行「電影人葬」，以表彰她對韓國電影的卓越貢獻。一代巨星的殞落，象徵著韓國電影黃金時代的結束，但她所留下的無數經典作品，將永遠留存在影迷心中。

