43歲情歌王子曾心臟衰竭等死 完成心肝移植復出狀態惹熱議 容顏大變一特徵「完全不一樣」

影視圈
更新時間：20:30 2025-12-04 HKT
發佈時間：20:30 2025-12-04 HKT

43歲台灣創作歌手TANK（呂建忠）活躍於千禧年代，當年以《非你莫屬》、《專屬天使》等多首膾炙人口的歌曲紅遍華語樂壇。TANK因罹患先天性心臟病，去年3月病情急劇惡化，先後心臟衰竭合併肝硬化與多重臟器衰竭，曾無法站立並一度悲觀等死，並曾淡出歌壇近10年。今年4月TANK宣布成功完成心肝移植手術，為亞洲首例，並逐漸重啟音樂事業。日前驚喜現身陳嘉樺（Ella）在杭州舉行的演唱會，TANK憔悴的模樣，讓大批粉絲感到擔憂。

TANK現身支持Ella

TANK日前在微博分享出席Ella杭州演唱會的照片，見到二人在後台親密合照，TANK感性寫道：「從今以後陳嘉樺是我偶像，呃…一直都是」。照片中見到TANK面露微笑，氣色也比以往紅潤，但身形依舊消瘦，黑眼圈相當明顯，讓不少粉絲心疼留言，希望他多加休息，好好保重身體。

Ella之後受訪時提到TANK，指對方的狀況比之前好很多，也透露TANK已開始工作，一切都在往好的方向發展。Ella又提到演唱會當日見到TANK，感覺其氣色改善許多，臉頰也變得有肉感，請歌迷不用過度擔心。

TANK走過鬼門關

不過TANK自手術後被指外貌出現變化，引發網民熱議。部分網民留言：「面相真的變了」、「眼神好像完全不一樣」。有網民則認為TANK經歷走過鬼門關，外型與心境有所轉變是相當合理，並認為：「只要人健康就好」、「雖然手術相當成功，還是要好好保重身體」、「黑眼圈好重，要適時的休息」等。

