影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界

曾主演韓劇《Signal 信號》的49歲韓國影帝趙震雄，今日（5日）被韓媒《Dispatch》爆料出道前曾捲入偷車、性侵、無牌駕駛等案件，高中二年級時曾以「加重強盜、強姦罪」接受刑事審判。據指，當時他用本名趙元俊犯案，他之所以用父親的姓名趙震雄出道，疑為了隱瞞過往黑歷史；其公司指仍在確認中，還未發表立場。

趙震雄隱瞞本名、真實生日

據報道趙震雄出道時不僅隱瞞了本名，也掩蓋了真實生日，他對外慶祝農曆3月初三生日，但實際出生日期為1976年4月6日。他聲稱在釜山土生土長的他，高中階段的學歷紀錄幾乎全無，並刻意淡化在首爾求學的事實。1996年，他進入釜山的慶星大學主修戲劇電影，不過外界難以確認其入學方式。

趙震雄被指曾涉搶劫及意圖強姦

舉報人更表示：「趙震雄年輕時是惡霸，曾和一夥人一起偷車，還捲入性暴力事件。」趙震雄高中和一群人至少偷了3輛車，還試圖在偷來的車上性侵他人。法院資料顯示，趙震雄在高二時因涉及搶劫與性侵未遂，遭判送入少年院接受保護處分，並在高三有一段時間於感化機構服刑。

趙震雄曾多次涉毆鬥、酒駕

趙震雄被指於2003年酒後與劇團成員發生暴力衝突，最終被法院判處罰款。更早之前，趙震雄也多次涉及毆鬥事件，並曾因酒駕被吊銷駕駛執照，當時已在電影《馬粥街殘酷史》中演出，尚未走紅。2004年趙震雄正式進入電影界，自此全面改用現名。其所屬公司指：「正在確認報道內容是否屬實，掌握事實關係後會公布官方立場。」此外，趙震雄今年8月完成拍攝《信號2》，預計明年2026年初播出。