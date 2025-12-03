47歲「伍允龍好兄弟」無預警暴瘦 面頰嚴重凹陷眼神空洞 激老廿年撞樣內地影帝葛優

現年47歲的台灣男團F4成員吳建豪，一直保持健碩身材，而他亦曾拍港產電影《少年阿虎》，自始跟伍允龍及安志杰成了好兄弟。日前他在IG的限時動態貼上一張在電梯內的自拍照，跟網民說早安打招呼，但當粉絲看到照片後，不少粉絲表示擔心「怎麼這麼瘦」，甚至有網民指他突然變老，被誤認68歲內地影帝葛優。

吳建豪突然變老

照片中的吳建豪戴着眼鏡和帽子，身穿白Tee配襯深綠色長褲，打扮簡得來亦不失時尚感，但見他的臉頰明顯凹陷，骨頭突出，跟過往結實身材的大隻仔形象太大差距，有網民留言表示：「怎麼突然變老頭兒了」、「我天吶，太瘦了，都脫相了！」令人十分擔心他是不是生病了。

正當大家仍在議論紛紛之際，吳建豪昨日（11月2日）再晒出一張電梯自拍照，照片中的他身穿背心長褲拖住小狗出街，大騷出一雙麒麟臂，間接澄清自己並非暴瘦。今日（11月3日），他亦在微博發出自拍影片，片中的他以不同角度看向鏡頭，仔細檢查自己的臉，並配上字幕寫下：「真的有瘦這麼多嗎？！」隨後他表示應該是自拍角度問題，才會顯得自己看起來過瘦，還拍片自嘲攝影技術差：「自拍技術很重要！！很明顯我不及格。」最後還附上一個哭笑不得的表情符號。

吳建豪展示麒麟臂

而今日傍晚，饒舌歌手呂士軒亦在IG分享了與吳建豪一起的影片，並留言寫道：「今天醒來很多人傳訊息給我說吳建豪還好嗎？我這邊統一回覆。」片中的吳建豪穿上背心，不停在鏡頭前展示麒麟臂，呂士軒打趣地說：「進說的，哪裡瘦了？到底哪裡瘦了？」吳建豪頻似乎不甘被指變老，頻頻出PO力證自己沒有生病，仍是大隻仔。

