王鄭浚仁化身「最強星級領隊」 帶香港「海豚粉」深入家鄉檳城

《寫意暢遊王鄭浚仁家鄉：檳城》粉絲團早前已圓滿舉行，王鄭浚仁（Rax）化身「最強星級領隊」，親自帶領來自香港的一眾海豚粉走進他的家鄉，以最地道的方式深度體驗檳城。身為土生土長的檳城人，Rax此行不僅是陪粉絲旅行，更像是肩負起「家鄉文化推廣大使」的使命，讓粉絲以最貼近當地的視角認識馬來西亞。

推薦老字號品嘗正宗娘惹糕點

第二天旅程以檳城象徵性的升旗山展開，團友們乘坐纜車將喬治市古蹟區、連綿山脈與延伸至馬六甲海峽的遼闊海景盡收眼底，現場不斷響起驚嘆聲。隨後Rax和團友們走訪歷史悠久的姓氏橋，百年木板水上聚落至今仍保留傳統生活方式，成為團員爭相記錄的文化地標。海豚粉隨後前往米芝連推薦的老字號品嘗正宗娘惹糕點，再漫步喬治市街頭，尋訪多幅享譽國際的藝術壁畫，體驗藝術融入日常的獨特魅力。

喜與「海豚粉」暢遊成長地

第三天則迎來文化亮點峇迪蠟染手作體驗，在工坊導師帶領下，Rax和團員均完成了獨一無二的作品。及後的行程來到檳城標誌性的宗教建築極樂寺、七層萬佛塔、全球最高的八角亭觀音閣。這一趟行程亦涵蓋多項特色體驗，每個景點都讓粉絲更貼近馬來西亞的文化脈絡，收獲難忘體驗。Rax表示今次很開心可以和一大班海豚粉暢遊他成長的地方，每一個景點都滿戴他不同階段的回憶，也令他想起曾經在某個特定位置流過的汗水和淚水。

此外，今次旅程同樣是Rax首次在家鄉獻唱新歌《我就是舞台》，大會相當貼心，特意邀請了他的媽媽和契哥出席，讓他們親身欣賞Rax的現場演出，同時見證眾多海豚粉的熱情支持。