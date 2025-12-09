張繼聰《金童》票房衝破700萬 謝票分享唔覺得自己「黑仔」：得到大家支持好幸運

張繼聰自資6位數才順利上映的電影《金童》票房衝破700萬，不過因遇上大埔火災意外事件，宣傳活動亦隨之煞停，而正與周秀娜合作的ViuTV劇集《小業主戰線》，因取景火災意外的宏福苑，拍攝進度亦受影響，雙重打擊下被網民封「黑仔王」，最新一期《東周刊》更直擊到他愁爆開工。

人最大力量是選擇

阿聰早前分享火災意外前的謝票畫面作宣傳，開到口仍想有謝票場答謝觀眾，由於電影口碑亦不錯，給予他信心繼續為《金童》爭取好票房，阿聰今晚如願再度為電影謝票，並開腔指感覺得到大家支持好幸運。戴上口罩的阿聰以旅程形容這一段時間，認為自己沒有感覺任何不好的事，「分享少少睇法，我覺得人生有好多事是沒有意義，但人生最好是沒有意義，因為是由自己賦予意義，人最大力量是選擇，你可以選擇怎去睇一件事。」阿聰表示會以正面心態去看，並不覺得自己黑仔王，「收到很多朋友關心我，他們比我更肉緊，電影上映時遇上這種事好似不太幸運，但人生有朋友在你不好時，會戥你唔抵和想你好，對我而言好珍貴，這種市道，閑日大家會入場睇電影，我很感謝！所以大家不用為我擔心，完全不覺得自己黑仔，覺得很幸運添！」獲得全場掌聲支持。此外，有人專程由廣州來港撐阿聰，也有睇超過三次及首次入場的觀眾捧場。





