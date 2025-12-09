Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張繼聰《金童》票房衝破700萬 謝票分享唔覺得自己「黑仔」：得到大家支持好幸運

影視圈
更新時間：22:45 2025-12-09 HKT
發佈時間：22:45 2025-12-09 HKT

張繼聰自資6位數才順利上映的電影《金童》票房衝破700萬，不過因遇上大埔火災意外事件，宣傳活動亦隨之煞停，而正與周秀娜合作的ViuTV劇集《小業主戰線》，因取景火災意外的宏福苑，拍攝進度亦受影響，雙重打擊下被網民封「黑仔王」，最新一期《東周刊》更直擊到他愁爆開工。

人最大力量是選擇

阿聰早前分享火災意外前的謝票畫面作宣傳，開到口仍想有謝票場答謝觀眾，由於電影口碑亦不錯，給予他信心繼續為《金童》爭取好票房，阿聰今晚如願再度為電影謝票，並開腔指感覺得到大家支持好幸運。戴上口罩的阿聰以旅程形容這一段時間，認為自己沒有感覺任何不好的事，「分享少少睇法，我覺得人生有好多事是沒有意義，但人生最好是沒有意義，因為是由自己賦予意義，人最大力量是選擇，你可以選擇怎去睇一件事。」阿聰表示會以正面心態去看，並不覺得自己黑仔王，「收到很多朋友關心我，他們比我更肉緊，電影上映時遇上這種事好似不太幸運，但人生有朋友在你不好時，會戥你唔抵和想你好，對我而言好珍貴，這種市道，閑日大家會入場睇電影，我很感謝！所以大家不用為我擔心，完全不覺得自己黑仔，覺得很幸運添！」獲得全場掌聲支持。此外，有人專程由廣州來港撐阿聰，也有睇超過三次及首次入場的觀眾捧場。
 


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:31
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
5小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
6小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
8小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
5小時前
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
影視圈
3小時前
印尼雅加達一楝7層樓宇周二發生大火，消息指最少20人死亡。美聯社
00:26
印尼雅加達大火增至最少22人死 疑無人機電池爆炸肇禍︱多圖
即時國際
2小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
10小時前
有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
深圳山姆購熱賣麻薯驚現活老鼠 官方：商品取貨點周邊蟲害侵入
即時中國
2小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
14小時前